Balıkesir'de başladı, tüm Türkiye’yi bağlıyor! Cam balkon yaptıranlara 335 bin TL ceza ve yıkım kâbusu

Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararına göre, balkonlar ve yapının dış cepheleri Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca bağımsız bölümün iç mekanı değil, ortak alan statüsünde kabul ediliyor. Bu doğrultuda; apartman veya sitelerin dış cephesinde yapılacak değişiklikler için kat maliklerinin en az beşte dördünün (4/5) yazılı onayının alınması zorunlu tutuluyor. Kullanılan malzemenin (PVC, cam veya alüminyum) ya da yapılan işlemin ruhsata tabi olup olmamasının hukuki sonucu değiştirmediği belirtiliyor. Gerekli yazılı rıza alınmadan gerçekleştirilen tüm projeye aykırı müdahaleler "kaçak yapı" statüsünde değerlendirilebiliyor ve eski haline getirilme zorunluluğu doğuruyor.