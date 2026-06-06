Balıkesir'de başladı, tüm Türkiye’yi bağlıyor! Cam balkon yaptıranlara 335 bin TL ceza ve yıkım kâbusu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde satın aldığı villanın terasındaki imara aykırılık nedeniyle 335 bin TL idari para cezası ve yıkım şoku yaşayan bir vatandaşın davası, Yargıtay'ın emsal kararıyla milyonlarca mülk sahibini bağlayan bir yasak silsilesine dönüştü. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, apartman ve sitelerdeki balkon ile dış cephelerin bağımsız bölüm değil "ortak alan" statüsünde olduğuna hükmederek, buralarda yapılacak cam balkon veya teras kapatma gibi işlemler için kat maliklerinin en az beşte dördünün yazılı onayını zorunlu kıldı. Gayrimenkul uzmanları, rıza alınmadan yapılan tüm rüzgarlık, PVC ve cam balkon uygulamalarının hukuken "kaçak yapı" sayılabileceğini belirterek, vatandaşları mülk alırken belediyedeki onaylı mimari projeyi kontrol etmeleri konusunda uyardı.