Yayın gelirinde şampiyon Galatasaray oldu

Süper Lig'de bu sezon yaklaşık 3 milyar Lira olan yayın gelirinin yüzde 4’ü Türkiye Futbol Federasyonu, yüzde 14’ü de alt liglere verilmek üzere ayrıldı. Geri kalan yaklaşık 2.5 milyar Liralık pay da Süper Lig’de mücadele eden 21 takıma ayak bastı parası, şampiyonluk primi, performans primi ve ilk 6 sıralama primi olarak bölüştürüldü. Buna göre en fazla geliri lig ikincisi Galatasaray kasasına koydu. Sarı-Kırmızılı kulüp, toplamda 250 milyon Liralık gelir elde etti. Galatasaray’ı şampiyon Beşiktaş 230 milyon Lira, üçüncü Fenerbahçe de 228 milyon Lira'yla takip etti. En az geliri ise 73 milyon Lira ile son sıradaki Denizlispor aldı.

Fark şampiyonluk sayısında

Galatasaray’ın rakiplerine oranla yaklaşık 20 milyon Lira fazla pay almasını geçmiş şampiyonlukları sağladı. Süper Lig’de 22 kez şampiyon olan Sarı-Kırmızılılar, bundan dolayı yayın gelirinden 92 milyon Lira aldı. Galatasaray’ı 19 şampiyonluğa karşılık 80 milyon Lira alan Fenerbahçe ile 15 şampiyonluğa karşılık 63 milyon Lira alan Beşiktaş izledi.

İlk 6 primi de belirleyici

Ayak bastı parası ile performans priminin toplamı Galatasaray ve Beşiktaş için eşit olurken, Fenerbahçe rakiplerine göre yaklaşık 1 milyon Lira eksik aldı. Dağıtımda ciddi farklardan biri de ilk 6 priminde oluştu. Beşiktaş 46 milyon Lira ile en fazla payı elde etti. Galatasaray 37 milyon, Fenerbahçe ise 28 milyon Lira gelir sağladı. (Fanatik)