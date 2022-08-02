Yaycı Paşa uyardı, Akit yazdı hırsız Yunan ciyakladı

Çınar Demir Ankara

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı yönetimindeki Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) sosyal medya üzerinden uyarıda bulunarak, Mısırlı, İtalyan, Yunan balıkçıların münhasır ekonomik bölgemizde avlanarak milyonlarca dolar kazandığını söyledi.

Kırmızı karidesimizi çalıp kilosunu 450 dolara satıyorlar

TÜRK DEGS’ten yapılan açıklamada da, “Doğu Akdeniz’de öngördüğümüz Münhasır Ekonomik Bölgemizde şu anda onlarca İtalyan, Mısırlı ve Yunan balıkçılar avlanıyorlar! Örneğin kırmızı karides avlıyorlar ve şoklayıp kilosu 450 dolardan satıyorlar. MEB ilan etmemiz şart” ifadelerine yer verildi. TÜRK DEGS açıklamasına yorum yapan çok sayıda kullanıcı, Türk balıkçıların neden bölgede avlanmadığını sordu ve bir an önce MEB ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.

Hırsızlıkları yüzlerine vurulunca ciyakladılar

Akit’te yer alan bu haber, hırsızlıkları yüzüne vurulan Yunanistan’da da ilgi gördü. Yaycı Paşa’nın Akit’te çıkan sözlerini haberleştiren Yunan yayın organı Directus, haberimizi bile bile çarpıtarak en iyi bildikleri şey olan çirkefliğe imza attı.

“Türkler yine saçma sapan kapak açtı” başlığıyla konuyu sayfalarına taşıyan Yunan yayın organı Directus, Cihat Yıycı’nın “Münhasır Ekonomik Bölgemizde” ifadesinin başına “tasavvur ettiğimiz” cümlesini ekleyerek olayı çarpıttı. Yunanlılar haberi alıntılarken avladıkları kırmızı karideslerin kilosunu 450 dolara sattıkları bilgisini de sansürledi.

İşte Direktus’un haberimizi çarpıttığı o ifadeler: “Türkler yine saçma sapan “kapak” açtı! Türkiye Denizcilik ve Küresel Strateji Merkezi (TÜRK DEGS), sosyal medyada Mısırlı, İtalyan ve Yunan balıkçıların münhasır ekonomik bölgemizde balık avlayarak milyonlarca dolar kazandıkları konusunda uyardı. TÜRK DEGS ise ‘Doğu Akdeniz’de tasavvur ettiğimiz Münhasır Ekonomik Bölgemizde şu anda onlarca İtalyan, Mısırlı ve Yunan balıkçı avlanıyor! Örneğin kırmızı karides yakalayıp satıyorlar. Bunun Türk Dışişleri Bakanlığı’na bildirilmesi zorunludur’ dedi.”