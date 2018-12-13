THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yayaya çarpan alkollü sürücü, kazayı eşinin üzerine atmaya çalıştı

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpıp yaralayan alkollü sürücü, olay yerine gelen trafik ekipleriyle tartışarak gözaltına alındı.

13 Aralık 2018 Perşembe 18:24
Yayaya çarpan alkollü sürücü, kazayı eşinin üzerine atmaya çalıştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, çarptığı kadının yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Recep A., polislere kazayı eşinin yaptığı yalanını söyledi. Alkolmetreye üflemek istemeyen Recep A., polise direnince gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kavaklık Mahallesi Sosyete Pazarı mevkisinde meydana geldi. Evinden çöp atmak için çıkan Sevilay Beşevli'ye (47), yolun karşısına geçtiği sırada Recep A.'nın kullandığı 67 UA 490 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Beşevli'nin yardımına koşan mahalleli, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Beşevli'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Sevilay Beşevli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polise direnince gözaltına alındı

Kaza yerine gelen polis ekipleri, otomobilin yanındaki çifte, sürücünün kim olduğunu sordu. Alkollü olduğu görülen Recep A., kazayı eşi Buket A.'nın yaptığı yalanını söyledi. Buket A., polisin "Yaya nereden geçiyordu?" sorusuna tutarsız cevaplar verdi. Görgü tanıklarının kazayı Recep A.'nın yaptığını söylemesi üzerine polisler, alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreyi üflemek istemeyen Recep A., polisle tartışmaya başladı. Recep A., direnmeye devam edince gözaltına alındı. Recep A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Buket A. da kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Ehliyetine el koyulup, para cezası kesildi

Polis, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasından da sürücü olduğu belirlenen Recep A.'ya, 'alkolmetreyi üflememek'ten 2 bin, 'ilk kez alkolü araç kullanmak'tan da bin liralık para cezası keserken, ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el koydu. Recep A.'nın, savcılık onayının ardından kan testiyle promil ölçümü için hastaneye götürüleceği öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde; Sevilay Beşevli'nin, otomobilin çarpması ile yola fırladığı, çevredekilerin yardımına koştuğu ve sürücü Recep A.'nın araçtan indiği anlar yer alıyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:24
  1. Zonguldak
  2. trafik kazası
  3. alkollü sürücü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tel Rıfat'tan Afrin'e taciz ateşi: 1 şehit!
    1. Tel Rıfat'tan Afrin'e taciz ateşi: 1..
    2. CHP Kayseri ilçe belediye başkan..
    3. Emekliye müjde! 400 lira zam geliyor
    4. Uzun ömürlü evliliğin sırları nelerdir?
    5. Gripten korunmanın yolu...
    6. AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği..
    7. Hedik kaynatmak nedir?
    8. CHP Kastamonu ilçe belediye başkan..
    9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    10. Soğanın faydaları nelerdir?
    11. Gazeteci Yusuf Kaplan "Yılın..
    12. Yumurtaları saklarken bunlara dikkat!
    13. "Anlaşma Husilerin Hudeyde'deki..
    14. Aykut Kocaman'dan Trabzon'a şike..
    15. Eğitime kar engelli! Okullar tatil..
    16. Turşunun tuzu fazla geldiyse ne yapmak..
    17. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    18. Görme engelli ve cam kemik hastası..
    19. "Denizlispor'u iyi analiz ettik"
    20. Çocuklardaki duruş bozukluğunu önlemek..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!