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Gündem Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı
Gündem

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Edirne'de polis ekiplerin yay geçidi denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimde yaya geçidinde bekleyen vatandaşlara yol vermeyen sürücülere para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 15:54:00 -
Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Caddesi'ndeki yaya geçitlerinde denetim yaptı.

Denetimde, yaya geçidinde yaya önceliğini ihlal eden sürücülere ceza uygulandı.

Trafik ekiplerinin yaptığı 1 saatlik denetimde 12 sürücüye toplam 7 bin 824 lira ceza uygulandı.

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