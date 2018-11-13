Yaya geçidinde vatandaşı öldüren sürücü serbest bırakıldı
Hatay'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kişi, motosikletli bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen motosiklet sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.13 Kasım 2018 Salı 17:04
Hatay'ın Samandağ ilçesinde PVC kapı pencere işiyle uğraşan 59 yaşındaki Nizam Berrak, PTT Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada bir motosiklet Berrak'a çarptı. Çarpmayla birlikte Berrak ile devrilen motosikletin sürücüsü yere düştü.
Kazayı görenler motosiklet sürücüsüne saldırdı
Kazaya şahit olan ve yol kenarında park halindeki araçtan inen 2 kişi yerden kalkan motosiklet sürücüsüne saldırdı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Nizam Berrak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Serbest bırakıldı
Kaza sonrası gözaltına alınan 20 yaşındaki Ö.S. adlı motosiklet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, 3 çocuk babası Berrak'ın cenazesi Kurtderesi Mezarlığında toprağa verildi.
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