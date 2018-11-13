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Yaya geçidinde vatandaşı öldüren sürücü serbest bırakıldı

Hatay'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kişi, motosikletli bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen motosiklet sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 Kasım 2018 Salı 17:04

Hatay'ın Samandağ ilçesinde PVC kapı pencere işiyle uğraşan 59 yaşındaki Nizam Berrak, PTT Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada bir motosiklet Berrak'a çarptı. Çarpmayla birlikte Berrak ile devrilen motosikletin sürücüsü yere düştü.

Kazayı görenler motosiklet sürücüsüne saldırdı

Kazaya şahit olan ve yol kenarında park halindeki araçtan inen 2 kişi yerden kalkan motosiklet sürücüsüne saldırdı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Nizam Berrak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Serbest bırakıldı

Kaza sonrası gözaltına alınan 20 yaşındaki Ö.S. adlı motosiklet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, 3 çocuk babası Berrak'ın cenazesi Kurtderesi Mezarlığında toprağa verildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 17:04
  1. Hatay
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  6. motosiklet sürücüsü

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    yahu kaldırın şu denetimli serbest bırakma yasasını. dalgamı geçiyorsunuz ortada cenaze ölü var bunu yapan denetimli serbestmiş. böyle bir sürü saçma kanunlar var ve akp bunları hiç düzeltmedi düzeltmiyorda. birde üstüne af çıkartırsa hem kendileri hem ülke yanar
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Onu salıveren hakimin Ailesi kazalarda ... İNŞAALLAH
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