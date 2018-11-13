Yaya geçidinde vatandaşı öldüren sürücü serbest bırakıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde PVC kapı pencere işiyle uğraşan 59 yaşındaki Nizam Berrak, PTT Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada bir motosiklet Berrak'a çarptı. Çarpmayla birlikte Berrak ile devrilen motosikletin sürücüsü yere düştü.

Kazayı görenler motosiklet sürücüsüne saldırdı

Kazaya şahit olan ve yol kenarında park halindeki araçtan inen 2 kişi yerden kalkan motosiklet sürücüsüne saldırdı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Nizam Berrak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Serbest bırakıldı

Kaza sonrası gözaltına alınan 20 yaşındaki Ö.S. adlı motosiklet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, 3 çocuk babası Berrak'ın cenazesi Kurtderesi Mezarlığında toprağa verildi.