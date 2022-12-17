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Yerel Yaya geçidinde araba çarptı
Yerel

Yaya geçidinde araba çarptı

Tekirdağ’da yaya geçidinden geçmeye çalışan 67 yaşındaki vatandaşa araba çarptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 08:58:00 -
Yaya geçidinde araba çarptı

Kaza, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. SGK kavşağı istikametine seyreden M.G. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan S.E. (67) isimli vatandaşa çarptı.

Kaza sonrası yaralanan S.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü M.G., “Önümden bir araç hızlı şekilde geçti. Ben de geçerken biraz direksiyonu kırdım ama ucundan hafif kurtaramadık” diye konuştu.

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