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YAY proje toplantısı VSY Biotechnology'de gerçekleşti

VSY Biotechnology, Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi kapsamındaki çalışmalara yönelik gerçekleştirilen toplantıya ev sahipliği yaptı

02 Ocak 2019 Çarşamba 09:24
YAY proje toplantısı VSY Biotechnology'de gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi kapsamındaki çalışmalara yönelik gerçekleştirilen toplantı, VSY Biotechnology ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ve Ar-Ge ekibinin hazır bulunduğu toplantıda, Proje Yürütücüsü Marmara Üniversitesi ile projenin paydaşı olan kuruluşlardan temsilciler de yer aldı.

Projenin Yürütücüsü Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) Müdürü Prof. Dr. Ahu Altınkut Uncuoğlu, projeye ilişkin detayları açıkladı. Toplantı sırasında katılımcılar projenin etkinliğini artırma yönündeki önerilerini de dile getirdi.

İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı tarafından desteklenen YAY Platformu Projesi; kuruluşların teknoloji tabanlı transfer altyapılarının, yetkinliklerinin güçlenmesi, sürdürülebilir inovatif yapılarının sağlanması, teknoloji tabanlı rekabetçiliklerinin artırılması, yüksek katma değerli üretim yapılmasını desteklemek üzere hayata geçiriliyor.

Proje sayesinde, üniversiteler ve teknoparklar bünyesindeki teknoloji transfer ofisleri, sanayi Ar-Ge Merkezleri gibi farklı oluşumlardaki ara yüz yapılarının işlevselliklerinin, kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Bu amaca yönelik oluşturulan işletme modeli ile verimliliğin de artacağı öngörülüyor.

VSY Biotechnology'nin yer aldığı projede ayrıca İstanbul Arel, İstanbul Kültür, Okan, Özyeğin ve Sabancı Üniversitelerinin Teknoloji Transfer Ofisleri, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi yer alıyor.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 09:24
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