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Gündem Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne karşı çıkanlar görsün!
Gündem

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne karşı çıkanlar görsün!

Yeniakit Publisher
2023-09-28 19:31:00 -
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne karşı çıkanlar görsün!

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Yağışla beraber İstanbul trafiği adeta kızardı. Mega kentte etkili olan yağışın ardından kızaran İstanbul trafiğini rahatlatan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için "Üçüncü köprüye karşı çıkanlar görsün", "Yavuz Selim köprüsü olmasaydı İstanbul’un trafiği hepten keşmekeşti" şeklinde yorumlar yapıldı.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası beklenen sağanak yağış İstanbul'da etkili olmaya başladı.

Mega kentte trafik, yağmurun başlamasıyla durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 16.00 sularında trafik yoğunluğu yüzde 72'lerdeyken saat 17.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 76 olarak ölçüldü.

"Üçüncü köprüye karşı çıkanlar görsün"

Yukarıda yer alan İstanbul trafik haritasında yeşil renkle gösterilen (Yol açık ve akıcı) kesim Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mega kentte etkili olan yağışın ardından kızaran İstanbul trafiğini rahatlatan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için "Üçüncü köprüye karşı çıkanlar görsün", "Yavuz Selim köprüsü olmasaydı İstanbul’un trafiği hepten keşmekeşti" şeklinde yorumlar yapıldı.

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