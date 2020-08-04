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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dikkat çeken görüntü

Dünyanın en yüksek asma köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün, halatlarındaki ışıklandırma sisteminde yapılan bakım onarım çalışması havadan böyle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 11:23:00 -
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dikkat çeken görüntü

Asya ve Anadolu Yakası'nı 3. kez karayoluyla birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ışıklandırma sisteminde, bakım onarım çalışmaları yapılıyor.

322 metrede onarım

İşçiler 322 metre yükseklikteki kulelere çıkarak, köprünün halatlarında bulunan ışıklandırma sisteminin ledlerini ve kablolarını değiştiriyor.

İşçilerin eşsiz İstanbul manzarasında nefes kesen çalışması, havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Köprünün zaman zaman sis içinde kalan kuleleri ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İşçiler hep birlikte hareket ediyor

Güvenlik halatları ile kendilerini köprüye bağlayan işçiler, devasa elektrik kablolarını hareket ettirmek için hep birlikte geri geri gidiyor.

Değişmesi gereken ışıklandırma sistemi parçalarını da kontrol eden işçiler gerekli kısımlarda değişimleri yapıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, gece ışıklandırılması ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Birçok profesyonel fotoğrafçı, köprünün manzarasını çekebilmek için Sarıyer sahiline ve Garipçe Kalesi'ne geliyor.

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