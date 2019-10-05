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Yavuz sondaj gemisi Rumları tutuşturdu! Yunanistan, ABD'ye yalvaracak

Doğu Akdeniz'de doğal gaz arayan Yavuz sondaj gemisinin 7’nci parsele yönelmesi üzerine Güney Kıbrıs Rum Kesimi paniklerken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceği ve Rumlara destek vermesini isteyeceği belirtildi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 07:26
Yavuz sondaj gemisi Rumları tutuşturdu! Yunanistan, ABD'ye yalvaracak

Türkiye’nin ikinci sondaj gemisiYavuz’un Mersin’den ayrıldıktan sonra Kıbrıs adası güneybatısında çizdiği rota Kıbrıs Rum Kesimi’ni tedirgin etti. Yavuz’un rotasını, Kıbrıs adasının güneybatısında bulunan 7’nci parsele çevirmesi Güney Kıbrıs Rum tarafının kırmızı alarm vermesine sebep oldu. Yavuz sondaj gemisinin şu an Kıbrıs’ın Baf açıklarında iki Türk savaş gemisi eskortluğunda doğalgaz çalışmaları yapılacak bölgeye doğru ilerlediği belirtilirken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Yavuz sondaj gemisinin hareketlerini yakından takip ediyoruz ve uluslararası hukuka uygun bütün tedbirleri alıyoruz” dedi. Anastasiadis, daha sonra akşam saatlerinde hükümet ortaklarıyla başkanlık sarayında acilen toplandı. Rum tarafının, Yavuz’un bölgedeki faaliyetleri yönelik atılacak adımlar konusunu istişare ettikleri öğrenildi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceği ve Miçotakis’in ABD’li mevkidaşından Rum yönetimine destek vermesini isteyeceği tahmin ediliyor.

Yavuz, 7 Ekim'de sondaja başlıyor

Bu arada Yavuz sondaj gemisinin 7 Ekim’de Kıbrıs adasının güneybatısında Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde sondaja başlayacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Twitter’da yaptığı açıklamada, sondajın Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere kayıtlı kıta sahanlığı ve Türk hükümetinin Türk Petrollerine 2012’de verdiği Resmî Gazete’de de yayımlanan ruhsat sahalarında yapılacağı bilgisini paylaştı. Kıbrıs Rum yönetiminin 2003’ten beri Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) haklarını ihlal ettiğini vurgulayan Erciyes, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeler konusundaki deniz hudut iddialarını tanımadığını ifade etti.

"Rumların gasbı asla kabul edilemez"

Yavuz sondaj gemisinin yeni sondaj çalışmalarına başlayacağının açıklanmasının ardından İHA’ya konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar “Yavuz gemisinin 7. parsele doğru hareket etmesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kıbrıslı Rumların bu denizdeki zenginlikleri sadece kendilerine aitmiş gibi tek taraflı anlaşmalarla gasbetmelerini asla kabul etmeyeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 07:26
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  5. Kıbrıs Rum Kesimi
  6. Güney Kıbrıs Rum tarafı
  7. Türk savaş gemisi
  8. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis
  9. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis
  10. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  11. Dışişleri Bakanlığı
  12. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes
  13. Resmî Gazete
  14. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

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