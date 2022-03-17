Yavuz Selim Karabayır kimdir, nereli kaç yaşında? Müftü Yavuz Selim Karabayır hayatı!

Yavuz Selim Karabayır kimdir? 1968 yılında Sarıkamış`ın Parmakdere Köyü'nde dünyaya geldi. İlk, orta ve imam hatip lise tahsilini Kars İli Sarıkamış İlçesinde tamamladı.

1988 yılında Adapazarı’nın Kaynarca İlçesi Birlik Köyü’nde imam-hatip olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla Adapazarı merkez Harmantepe Köyü, İstanbul Halıcıoğlu Turşucu Hüseyin Çelebi Camii ve Erzurum Üniversitesi Lojmanlar Camii'nde, İmam-Hatip olarak görev yaptı.

1994 yılında başladığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde sürdürdüğü iki yıllık (İMYO) eğitim ve öğretiminin ardından 1997 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Askerliğini yaptıktan sonra, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Eğitim Merkezi'ni 2002 yılında bitirdikten sonra Adıyaman İli Besni İlçesi'ne Vaiz olarak atandı. Sırasıyla Adıyaman'ın Çelikhan ve Samsat İlçelerinde, Düzce'nin Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde Müftülük yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olup Arapça bilmektedir. Meşhur Sahâbi Safvan B.Muattal'ın hayatını anlatan 'Samsat'ta Bir Gül' adında yayımlanmış eseri vardır. 2009 yılı Ekim ayında Düzce Kaynaşlı İlçesine Müftü olarak atandı ve buradaki hizmetinden sonra, 2 Ağustos 2014 tarihinde ise Erzincan İl Müftülüğüne İl Müftüsü olarak atandı. 03.05.2018 tarihininde yayınlanan Bakanlar Kurulunun 2018/296 sayılı kararı ile Diyarbakır İl Müftüsü olarak atandı. Karabayır Diyarbakır İl Müftüsü iken son olarak Bursa İl Müftülüğü görevine atandı.