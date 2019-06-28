Yavuz Erkut kimdir? Ekrem İmamoğlu Danışmanı Yavuz Erkut Ekrem İmamoğlu 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına göre, İBB başkanı olmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ilk atama yapıldı. İBB Başkan Danışmanlığı'na Yavuz Erkut atandı. Peki Yavuz Erkut kimdir? Yavuz Erkut nereli ve kaç yaşında?

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına göre, İBB başkanı olmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ilk atama yapıldı. İBB Başkan Danışmanlığı'na Yavuz Erkut atandı. Peki Yavuz Erkut kimdir? Yavuz Erkut nereli ve kaç yaşında? 1976 Kimya Mühendisliği Mezunu TÜPRAŞ Genel Müdürü “Ben her bilgiye ulaşabilirim ve de her türlü problemi eldeki verilerle çözme imkânına sahip olabilirim” özgüveni zaten belki de Boğaziçi’nin farklılığını oluşturan, Boğaziçi mezunlarındaki farkı oluşturan en önemli noktalardan biri.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.