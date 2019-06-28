Yavuz Erkut kimdir? Ekrem İmamoğlu Danışmanı Yavuz Erkut
Ekrem İmamoğlu 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına göre, İBB başkanı olmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ilk atama yapıldı. İBB Başkan Danışmanlığı'na Yavuz Erkut atandı. Peki Yavuz Erkut kimdir? Yavuz Erkut nereli ve kaç yaşında?28 Haziran 2019 Cuma 19:10
Ekrem İmamoğlu 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına göre, İBB başkanı olmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ilk atama yapıldı. İBB Başkan Danışmanlığı'na Yavuz Erkut atandı. Peki Yavuz Erkut kimdir? Yavuz Erkut nereli ve kaç yaşında?
1976 Kimya Mühendisliği Mezunu TÜPRAŞ Genel Müdürü “Ben her bilgiye ulaşabilirim ve de her türlü problemi eldeki verilerle çözme imkânına sahip olabilirim” özgüveni zaten belki de Boğaziçi’nin farklılığını oluşturan, Boğaziçi mezunlarındaki farkı oluşturan en önemli noktalardan biri.
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