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Ekonomi Yavuz Bunul kimdir? Yavuz Bunul nereli?
Ekonomi

Yavuz Bunul kimdir? Yavuz Bunul nereli?

Thodex vurgunundan sonra Hecoin ismiyle işlem gören kripto para da buhar oldu. Tam ismi Heroes & Empires Coin olan şirketinin sahibi Yavuz Bunul'un kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Yavuz Bunul kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 10:19:00 -
Yavuz Bunul kimdir? Yavuz Bunul nereli?

2021 yılının ekim ayında Hint Okyanusu’nda bulunan Seyşeller adası merkezli olarak kurulan Hecoin’de dün akşam sorunlar yaşandı. Hecoin hisseleri sıfırlandı. Dolandırıldığını anlayan milyonlar ise Twitter'dan isyan etti. 20 bin aktif üyesi bulunan Hecoin'in sahibi Yavuz Bunul'un kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Yavuz Bunul kimdir? Yavuz Bunul nereli?

Tam ismi Heroes & Empires Coin olan şirket, geçen ekim ayında Yavuz Bunul isimli kişi tarafından Hint Okyanusu’nda bulunan Seyşeller adası merkezli olarak kuruldu. Şirket yetkilileri internet sitesi üzerinden Hecoin’in tanıtımını yaptı. Kendilerine ait telefon uygulaması da geliştiren firma, buradan ilk ön satışlarını gerçekleştirdi. Uygulamaya dünyaca ünlü kripto uygulamalarından para transferleri de sağlandı.

Hecoin’e yatırım yapan ve dolandırılanlar ise şirketin kurucusu hakkında araştırma yapmaya başladı. Yavuz Bunul hakkında fazlaca bilgi bulunmuyor. Yavuz Bunul’un özel hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler ortaya çıktıkça haberlerimizde yer vereceğiz.

 

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