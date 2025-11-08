Yavuz Bülent Bakiler Kültür, Sanat ve Edebiyat Sezonu’na Görkemli Açılış

Sultangazi Belediyesi; Mimar Sinan, İbn-i Sina, Fuat Sezgin, Aşık Veysel ve Cezeri gibi bu toprakların yetiştirdiği birbirinden kıymetli isimlere atfettiği kültür sanat sezonlarından sonra, geçen sezon Hanzala ismiyle Filistin’deki yaşanan soykırıma da dikkat çekmişti. Bu kez Türkiye sevdalısı milli şair Yavuz Bülent Bakiler; Kültür, sanat ve edebiyat sezonu ile anılıyor.

Milli ve manevi değerlere sıkı sıkıya bağlı, Türkiye aşığı şair Yavuz Bülent Bakiler’e atfedilen Kültür Sanat ve Edebiyat Sezonu’nun açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Yavuz Bülent Bâkiler Kültür, Sanat ve Edebiyat Sezonu’nun açılış programına ilgi yoğun oldu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun’un ev sahipliğinde düzenlenen programa Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Helin Görgül, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Edebiyat Renktir

Ziyaretçiler, kitapla bezenmiş adeta tüneli andıran bir geçitten geçerek etkinlik alanına giriş yaptı. Renkli post-it’lerle kaplı bir pano ziyaretçileri karşıladı. Herkes aklında kalan bir dizeyi, bir roman cümlesini ya da bir hikâye parçasını postite yazdı. Rengarenk postitlerle dolu duvar, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Bakiler’in Sesi Duygulandırdı

Tören başlarken ekran karartılarak Bakiler’in kendi sesiyle okuduğu şiir, gelen ziyaretçilere dinletildi. Bakiler’in sesi salondaki kalabalığa duygu dolu anlar yaşattı.

İlk Konuk Nurullah Genç ve Serdar Tuncer

Yavuz Bülent Bâkiler Kültür, Sanat ve Edebiyat Sezonu’nun açılış programına iki değerli isim de konuk oldu. Nurullah Genç keyifli bir şiir dinletisi sunarken, Serdar Tuncer ile birlikte edebiyatın, Türkçe’nin, Anadolu’nun ve şiirin geçmişten bugüne gelişimi üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi.

Serdar Tuncer; “Türkiye sevdalısı bir abimizi anan programda sizlerle buluştuğumuz için mutluyuz” diye konuştu. Nurullah Genç ise “Yavuz Bülent Bâkiler bizim yol arkadaşımızdı. Samimi vatanperver bir insanın böyle programla yaşatılması çok kıymetli” diye konuştu.

Büyüklerimize Vefa

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “Bizim özümüzde vefa duygusu var. Her yıl kültür sezonumuzu bu toprakların yetiştirdiği önemli değerlerimize atfettik. Geçen yıl kültür sanat sezonumuza Filistin’e yapılan zulmü göstermek, mazlumun yanında zalimin karşısında durmak için Hanzala adını verdik. Üzerimize düşen görevi yaptık, Filistin’i unutturmadık. Bu kez bu toprakların yetiştirdiği bayrağına vatanına sıkı sıkıya bağlı olan bir gönül insanının ismini verelim dedik. O bu dünyaya gözlerini kapadı ama şiirleri; yazıları bu dünyaya ışık olsun diye sezonumuza Yavuz Bülent Bakiler Kültür, Sanat ve Edebiyat Sezonu adını verdik” dedi.

Kültür Sanatta Sultan Şehir

Başkan Dursun; “Biz şehrimizde elbette imar çalışmaları yürütüyoruz. Kültür merkezlerimizin sayısını her geçen gün daha da artırıyoruz. Eğitimsiz, kültür sanatsız bir neslin gelişemeyeceği bilinciyle şehrimize ruh katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gücümüzü komşularımızdan alıyoruz. İlçemizde gerçekten çok güçlü çalışmalar yapıyoruz. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerde öncü, sportif faaliyetlerle anılan bir şehir haline gelmek için durmadan çalışıyoruz” dedi.

Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı;” Çok sevdiğim Yavuz Bülent Bakiler’i böyle bir organizasyonla hatırlattığı için Belediye Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bakiler bir edebiyat değil aynı zamanda bir gönül insanıdır. Mekanı cennet olsun”dedi.