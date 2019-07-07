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Yavuz bir hafta içinde sondaja başlıyor

Türkiye’nin Akdeniz’deki ikinci enerji arama gemisi Yavuz, Mersin’deki hazırlıklarının ardından Doğu Akdeniz’e açılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Bir hafta içinde KKTC’den aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz’da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız” dedi.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:26
Yavuz bir hafta içinde sondaja başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisini geçen hafta Gebze’den yolcu ettiklerini belirterek, “Şu anda geminin Mersin-Taşucu’nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. İnşallah bir hafta içinde Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz’da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız” dedi. Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz’u, Doğu Akdeniz’deki çalışmalar için geçen hafta Gebze’den yolcu ettiklerini anımsatan Dönmez, halen geminin Mersin-Taşucu’nda bazı ikmallerinin ve son kontrollerinin yapıldığını söyledi. Dönmez, yaklaşık 2,5-3 aylık bir programın söz konusu olduğuna işaret ederek, “İnşallah bir hafta içinde Doğu Akdeniz’de, KKTC’den aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz’da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız. İlerleyen zamanlarda sonuçlarını kamuoyuyla da paylaşacağız” diye konuştu.

Araştırmalar tamamlandı

Bu işin doğasında bazı bilinmezlikler olduğunu ifade eden Dönmez, daha önceden o bölgede sismik çalışmalar ve araştırmalar yapıldığını hatırlattı.Dönmez, analizlerin sonucuna göre bu lokasyona uzmanların karar verdiğini vurgulayarak, “Yeri delmeden, sondajı bitirmeden bir şey söylemek erken. Ümit ediyoruz ki sondajımızda istediğimiz verilere ve kaynağa ulaşırız” ifadelerini kullandı.

Çin ile ilişkiler iyi

Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Çin ile ilişkilerini iki başlık altında değerlendirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Öncelikle bizim Çin’e ciddi miktarda maden ürünleri ihracatımız var. Önemli miktarda Eti Maden vasıtasıyla bor ihracatı yapıyoruz. Öte yandan Çin ile özellikle son yıllarda önemli miktarlarda enerji yatırımları gerçekleştiriyoruz. Gerek ihalelerimizde yüklenici olmaları gerekse yatırım yapmaları bizi son derece memnun ediyor. Üzerinde şu anda çalıştığımız büyük projelerden birisi de nükleer güç santrali. Yaklaşık bir yıldır Çin nükleer şirketi ile birlikte arkadaşlarımız detaylı çalışmalar yapıyorlar, fizibilite raporu hazırlanıyor. Bunları karşılıklı olarak müzakere ettik.”

Diğer taraftan Çin’in en büyük kamu şirketi Çin Devlet Şebeke Kurumu (State Grid Corporation of China) üst düzey yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Dönmez, “Daha önceden akıllı şebekelerle ilgili bir iş birliği anlaşmamız zaten vardı, onları gözden geçirerek yol haritasını güncelledik. Bunları da önümüzdeki günlerde sektörle paylaşmış olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Akıllı şebeke işbirliği

Çin Devlet Şebeke Kurumunun Bakanlığa bağlı Elektrik Tesisleri ve Mühendislik Hizmetleri AŞ (ELTEMTEK) iştirakiyle iş birliği anlaşması bulunduğuna işaret eden Dönmez, şöyle konuştu:

“Özellikle akıllı şebekelerin Türkiye’de hayata geçirilmesi konusunda iş birliği yapmaya karar verdik. Çin de bizimki gibi zorlu bir coğrafya, kaynakların bulunduğu bölgelerle tüketimin yoğun olduğu bölgeler arasında ciddi mesafeler var. Taşımadan mütevellit sistemin ve yüklerin kontrolü, uzaktan kumandası ve gerekli tedbirlerin alınması noktasında ciddi bir deneyimleri var, onlardan yararlanacağız. Onların da bizim tecrübelerimizden yararlanma yönünde bir arzusu oldu. Burada bir ürünün veya hizmetin alınmasından öte daha çok ‘Türkiye şartlarında bir akıllı şebeke nasıl olmalı, Türkiye’de bunu bir teknoloji merkezi haline getirerek neler yapabiliriz’, onları tartışacağız.”

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:26
  1. Mersin
  2. Çin
  3. Fatih Dönmez
  4. KKTC

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