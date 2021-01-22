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Gündem Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat sebebi nedir? Kaç yaşındaydı?
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Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat sebebi nedir? Kaç yaşındaydı?

Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti. Son Dakika... Gazeteci ve yazar Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu) hayatını kaybetti. Bahadıroğlu'nun vefat haberini oğlu Mücahit Birinci duyurdu. Yeniakit Gazetesi yazarlarından olan Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat nedeni merak edilmeye başlandı. Peki, Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat sebebi nedir? Kaç yaşındaydı? Hasta mıydı? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-01-22 00:17:00 -
Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat sebebi nedir? Kaç yaşındaydı?

Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babası Niyazi Birinci'nin (Yavuz Bahadıroğlu) vefat ettiğini açıkladı.

Mühacit Birinci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yavuz Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağolsun. El Fatiha..."

Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat sebebi nedir?

Mücahit Birinci, Kasım 2020'de Yavuz Bahadıroğlu'nun rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve takılan stentin kayması nedeniyle sağlık durumunun ciddi risk taşıdığını söylemişti. Bahadıroğlu'nun vefat nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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