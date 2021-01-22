Gazeteci yazar Yavuz Bahadıroğlu hastaneye kaldırıldı. Mücahit Birinci, babası Yavuz Bahadıroğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyleyerek dua istemişti. Mücahit Birinci twitter'dan Yavuz Bahadıroğlu'nun hayatını kaybettiği haberini duyurdu. Peki, Yavuz Bahadıroğlu kimdir?

Yavuz Bahadıroğlu kimdir?

Yavuz Bahadıroğlu, 1945 senesinde Rize’de dünyaya geldi.

Gazeteciliğe 1971 senesinde İstanbul’da başladı.

Yeni Asya-Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı.

Ayrıca gazete, dergi ve şirket yöneticiliği de yapan Bahadıroğlu, gazetecilik yaparken çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikaye yayınladı. Aynı dönemde Yeni Asya-Yeni Nesil gazetesinde köşe yazıları yazdı.

Asıl çıkışını ilk romanı "Sunguroğlu" ile yaptı. Ardından "Buhara Yanıyor" romanı, ülkenin en çok satan romanlarından oldu.

Genelde Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli dönemlerini ele alan otuzu aşkın romanı vardır.

Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı.

İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Yavuz Bahadıroğlu şu an Yeni Akit Gazetesi’nde köşe yazarlığını sürdürmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.