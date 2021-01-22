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Gündem Yavuz Bahadıroğlu Hakk'a uğurlanıyor
Gündem

Yavuz Bahadıroğlu Hakk'a uğurlanıyor

Tarihçi- yazar Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) bugün 15.00’te Eyüpsultan’da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 12:17:00 -
Yavuz Bahadıroğlu Hakk'a uğurlanıyor

Gazetemiz yazarı tarihçi Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci), dün vefat etti. Ahirete irtihaliyle binleri hüzünlendiren Yavuz Bahadıroğlu, bir süredir tedavi görüyordu.

Yavuz Bahadıroğlu’nun oğlu AK Partili Mücahit Birinci, cenaze programını paylaştı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Mücahit Birinci, şunları yazdı:

"Merhum babamız Niyazi Birinci'yi, baki yurduna olan yolculuğuna, 22 Ocak, yani bugün, saat 15:00'te Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile uğurlayacağız. Ardından merhum, Eyüp Sultan Camii haziresine defnedilecektir inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun."

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