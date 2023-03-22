Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'ye HDP tepkisi: Biz olmayız
İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu "HDP bugün Kemal Kılıçdaroğlu lehine açıklama yaptı. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız." açıklamasını yaptı.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenliyor.
Bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği hatırlatan Ağıralioğlu, "HDP bugün Kemal Kılıçdaroğlu lehine açıklama yaptı. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız." ifadelerini kullandı.
Yavuz Ağıralioğlu, "Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum." dedi.
"Pusu kurulmuş partiyiz"
Ağıralioğlu sözlerine şöyle devam etti:
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Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz.