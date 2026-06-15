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Foto - Ceferin'in sözleri ortalığı karıştırdı! 13 ülkeden ortak tepki!

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken tartışmalar da sürüyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Dünya Kupası'nın 32 takımdan 48 takıma çıkarılmasının "tamamen ilgisiz" maçlara neden olduğu yönündeki yorumuna federasyonlardan tepki geldi.

#2
Foto - Ceferin'in sözleri ortalığı karıştırdı! 13 ülkeden ortak tepki!

Ceferin'in yeni formata yönelik eleştirisine karşı 13 ülke federasyonu, ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Ceferin'in yorumu nedeniyle derin hayal kırıklığı yaşandığı ve söz konusu takımların da saygıyı hak ettiği vurgulandı.

#3
Foto - Ceferin'in sözleri ortalığı karıştırdı! 13 ülkeden ortak tepki!

"FUTBOL SEÇKİN BİR GRUBA AİT DEĞİLDİR" Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Cezayir, Tunus, Fas, Mısır, Gana, Senegal, Fildişi Sahili ve Güney Afrika'nın destek verdiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

#4
Foto - Ceferin'in sözleri ortalığı karıştırdı! 13 ülkeden ortak tepki!

“"Kalifiye olan her ulus saygıyı hak eder. Yeşil Burun Adaları, Curaçao ve Özbekistan için FIFA Dünya Kupası’na katılmak, tarihi bir başarıyı ve nesiller boyu paylaşılan bir rüyanın gerçekleşmesini temsil etmektedir. Futbol, seçkin bir gruba ait değil, Dünya Kupası farklı kültürleri, tarihleri ve futbol yolculuklarını bir araya getirdiği için dünyadaki en büyük futbol organizasyonu."”

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