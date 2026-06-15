İLK KEZ BÖYLE KAPLANDI Bölge sakinlerinden Ünal Tataroğlu, tarlasının yanı başındaki arazinin ilk kez böyle gelinciklerle kaplandığını gördüğünü söyledi. Yağışların etkisiyle gelinciklerin bu yıl çok olduğunu belirten Tataroğlu, çevreden geçenlerin fotoğraf çekmek için durduğunu ifade etti.