Yavuz Ağıralioğlu kimdir nereli? Yavuz Ağıralioğlu hayatı biyografisi özgeçmişi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'na yeni Divan'da yer verilmedi. İYİ Parti’de görev yaptığı dönemde üzeri çizilen Ümit Özdağ gibi, partinin muhafazakar ve milliyetçi kanadı isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu’nun üzerinin çizilmesi partide neler oluyor? sorusunun sorulmasına neden oldu. Peki Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu geçmişte hangi partilerde görev yaptı?

Yavuz Ağıralioğlu kimdir?

Yavuz Ağıralioğlu 1 Şubat 1972, Çaykara'da doğdu. 1 Şubat 1972'de Trabzon'un Çaykara ilçesinin Eğridere köyünde doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

1995-1997 yıllarında Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkanlığı döneminde Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliği ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında BBP genel başkanlığına aday olmuştur. 2011 yılından itibaren Türkiye İnisiyatif Merkezi Başkanlığını yürütmektedir.

Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmış, 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili seçilmiş, ayrıca Temmuz 2018'den Temmuz 2019'a dek İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevini de yürütmüştür. 2019-2020 yıllarında İYİ Parti Sözcüsü ve 2020-2022 yıllarında ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak görev yapmıştır. Ağıralioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.