Yavuz Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: 5 yıllık emeklerimize pusu kurdu!

İYİ Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 14 ve 28 Mayıs genel seçimlerinden kısa bir süre önce, HDP'nin Millet İttifakı ile iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullanmış ve partisinden istifa etmişti.

"Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz." diyen Ağıralioğlu, 'bu vebale ortak olmayacağım' diyerek Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini duyurmuştu.

Ağıralioğlu, bugün katıldığı TV 100 canlı yayınında, seçim sonuçları üzerinden bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"Kılıçdaroğlu demokrasi kılıflı tek adam"

"Aslında Kemal Bey partisini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyor, süreci cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyor." diyen Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun tek adam olduğunu dile getirdi.

CHP lideri için "Demokrasi kılıflı tek adam." diyen Ağıralioğlu, "Masayı kendi heveslerinize göre organizasyon olarak kurmanız böyle, masada İYİ Parti'nin emeklerini pusulaması öyle... 5 yıllık emeklerimize Kemal Bey pusu kurdu." ifadelerini kullandı.

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"Kazanmak için her şeyi mübah görmek ilkesizliktir"

"Muhalefet o kadar ağır yara aldı ki memlekette muhalefetin ne dediğini umursayan bir Allah'ın kulu kalmadı." diyerek sözlerini sürdüren eski İYİ Partili vekil, "Muhalefetin çok ağır bir türbülansta olduğunu düşünüyorum. Kazanmak için her şeyi mübah görme ilkesizliğe yol açıyor." dedi.