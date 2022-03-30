Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı mı? İYİ Parti yeni başkanlık divanı listesi...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime doğru partinin A Takımı'nı değiştirdi. Koray Aydın’in yeni görevi teşkilatlardan sorumlu değil, Siyasi İşler Başkanlığı'ndan sorumlu olacak. Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. Peki Yavuz Ağıralioğlu'nun yerine kim geldi? İşte İYİ Parti yeni başkanlık divanı listesi...
Meral Akşener A takımını değiştirdi. Yavuz Ağıralioğlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi.
İYİ Parti yeni başkanlık divanı listesi
Siyasi İşler Başkanı: Koray AYDIN
Genel Sekreter: Uğur POYRAZ
Mali İşler Başkanı: Ümit DIKBAYIR
Kurumsal İlişkiler Başkanı: Cihan PAÇACI
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Bahadır ERDEM
Seçim İşleri Başkanı: Şenol SUNAT
Uluslararası Politikalar Başkanı: Ahmet Kâmil EROZAN
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Rıdvan UZ
Ortadoğu Politikaları Başkanı: Salim ENSARIOĞLU
Yerel Yönetimler Başkanı: Metin ERGUN
Ekonomi Politikaları Başkanı: Bilge YILMAZ
Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit ÖZLALE
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Mehmet Tolga AKALIN
Eğitim Politikaları Başkanı: Sevinç ATABAY
Toplumsal Politikalar Başkanı: Ayfer YILMAZ
Kadın Politikaları Başkanı: Ünzile YÜKSEL
STK İlişkileri Başkanı: Burak AKBURAK