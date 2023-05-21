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Siyaset Yavuz Ağıralioğlu CHP'nin yalanlarını tek tek anlattı
Siyaset

Yavuz Ağıralioğlu CHP'nin yalanlarını tek tek anlattı

Yeniakit Publisher
2023-05-21 18:29:00 - 2023-05-21 18:29:47

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu katıldığı programda CHP'nin seçimle ilgili yalanlarını tek tek sıraladı.

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda kazanamayacağını belirten Ağıralioğlu, "Dokuz kere yenilmiş birinin onuncu maçına kimse gitmez" dedi.

Konuşmasının devamında CHP'nin seçimle ilgili yalanlarını sıralayan Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"İlk turda kazanacağız dediniz tutmadı, 58 ile alırız Tayyip bey 42 ile mağlup olur dediniz tutmadı, parlamento çoğunu alırız dediniz tutmadı, birinci parti oluruz dediniz tutmadı, başbakan oluruz dediniz tutmadı, 300'ü geçeriz dediniz tutmadı, ikinci turda bombalar patlar dediniz tutmadı, elektrikleri kesecekler dediniz tutmadı, sahaya inicekler bizi kurşunlayacaklar dediniz tutmadı, asla iktidarı devretmeyecekler bunlar memleketi vermemek için her şeyi yapacaklar dediniz tutmadı, Oylarımızı çalacaklar dediniz tutmadı. Yahu seçimlerin nihayete ermesine 2 saat kala kazandık dediniz tutmadı. Bu kadar dedikleriniz tutmadı şimdi 28 Mayıs için diyorsunuz ki bize güvenir misiniz? Oldu."
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