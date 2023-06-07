Yavuz Ağıralioğlu: Altılı masa çöktü

27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulunuyor. Ağıralioğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bu bir süreç ve çok uzunca bir zaman Millet İttifakı'nın adayı kim gibi konunun etrafında döndüğümüz bir dünya program yapıldı. Türkiye'de seçmen doğru tahlil edilemedi ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı. Türkiye'de tencere iktidarı değiştir teorisinin bile geçerli olmadığı durum eşittir Kılıçdaroğlu. Bu memlekette değişim umudu bu kadar diriyken aslında kazanılamaz stratejisinin bir tane adı vardı: Kemal Kılıçdaroğlu. Sanki ilk kez yeniliyormuş gibiler. Kendilerine değişim umudu ile oy veren insanlara büyük saygısızlık. Kılıçdaroğlu zaten 10. kez kazanamıyor.

'Her seçim öncesi kazanıyoruz umudu pompalıyorlar'

Her seçimde seçime 3,4 ay kala kazanıyoruz umudu pompalıyorlar seçmene. Sonra hiçbir şey olmamış gibi duvara bakıyorlar. Seçmenin sandığa itimadı sarsılacak diye düşünüyorum.

Seçmen düzeltme imkanını yeniden Tayyip Bey'e vermiştir. 25 yıllık bir süreç olarak devlet yönetmek kıymetli bir başarıdır. Bu kadar başarısız bir muhalefetin arkasına yığılan bu yüzde 47'lik oranı da kıymetli buluyorum. Elimizi kolumuzu sallayarak alırız bu seçimi rahatlığını Tayyip Bey süpüre süpüre yüzde 52'yi buldu. Erdoğan kendine muhalefet etseydi, kendisine karşı yüzde 75 ile kazanırdı.

Altılı masa çöktü

Masa ilk kez 3 senin ardından gerçek bir gündemle toplandı, aday belirlemek için toplandı ve masa çöktü. Her isteyene daha devlet olmadan, makam dağıttılar. İktidarda kalmak için herkese bir şeyler dağıtanların ahlaki üstünlüğü yok oldu. Yüzde 1 bile etmeyen partilere vekil verdiğine göre yüzde 10 ettiğini bildiğin partiye ne verdin?

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Daha seçilmeden seçilmiş gibi çıktılar. Bu şımarıklığın üstüne plansızlık. Bunlar üst üstte eklenince ayan olan millet tarafından beyan edilmiş oldu.

Kamuoyu belki fark etmedi aslında ama İYİ Parti ile HDP masada yer değiştirdi. İYİ Parti eskiden bizim olduğumuz yere kimse gelemez dediği yerden buraya geldi. İYİ Parti aslında masada olduğunu zanneden bir konuma geldi.

Kılıçdaroğlu partisini Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yürütüyor

Hiç sorumluluk almayan, istifa etmeyi aklından bile geçirmeyen bir kişi, sen iktidarı tek adam olmak ile suçluyorsun ama sen partinde tek adamsın. Kemal Bey'in sorunu şu cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiriyorsun ama sen partinde tek adamsın. Partinde bunun keyfini kullanıyorsun. Sandıkta mağlup olmasına rağmen koltukta kalmaya devam eden demokrat dede!

Tayyip Bey daha kucaklayıcı konuştu bu seçimden sonra. Ben balkon konuşmasında kinayeli bir cümle kurabilir diye düşünüyordum. Adaylık iradesi beyan ettiğimiz günden beri, kazanmamızda hatrı sayılır katkıları olan Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum dese ne diyeceksiniz.