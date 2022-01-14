Yavru Vatan’da terör toplantısı

Göksel Çağlav Ankara

Şer odakları, Türkiye’nin 2019’da Libya ile uluslararası hukuka uygun bir şekilde deniz yetki alanlarını sınırlandırması konusunda anlaşarak Doğu Akdeniz’de hak ve dengeleri güvenceye almasını hazmedemediklerini, düzenledikleri toplantılarla ortaya koymaya devam ediyor.

Terör örgütü PKK’nın Güney Lefkoşa’da gerçekleştirdiği ve KKTC’de yürütecekleri faaliyetlere ilişkin yeni sözde sivil toplum örgütleri kurmaya başladığı toplantıda bir araya gelen PKK’nın sivil yapılanması ile Avrupa Parlamentosu’nun terör sevici milletvekilleri, Türkiye karşıtı açıklamalar yaptılar.

Türkiye düşmanları buluştu

PKK paçavraları ile terörist başı Öcalan’ın posterinin açıldığı toplantıda, Kıbrıs haritasında yapılan tahribat da dikkat çekti. Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları için kara propaganda içeren açıklamalar yapılan toplantıya, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG/PKK’nın sözde temsilcisi Yasin Derguş, Kürt Halk Meclisi Eşbaşkan ve üyeleri ile Kürt siyasetçi Lezgin Serhat, Türkiye düşmanı Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekilleri Kostis Efstathiou ile Eleni Theocharous, Ekolojist Parti eski Genel Başkanı ve Milletvekili Giorgos Perdikis katıldı.

Lefkoşa Gazeteciler Cemiyeti’nde gerçekleştirilen terör toplantısında alınan kararlar açıklanırken, “İnisiyatifimiz, Kıbrıs ve Kürdistan’ın kurtuluşuna katkı amacıyla oluşturulmuştur. Kıbrıs toplumu ve hükümeti ile Kıbrıs ve Kürdistan halklarının ortak çıkarlarını desteklemek için çalışacağız. Kıbrıs’ta yaşayan Kürt halkının karşılaştığı bürokratik sorunları çözme ve savaş mağduru Kürtlere sosyal ve mali destek sağlamak görevlerimiz arasındadır” denildi.

Tek umutları terör örgütü

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan ASSAM Başkan Yardımcısı emekli Albay Ersan Ergür, “Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de EastMed boru hattı projesinden ABD’nin çekilmesi, İsrail ve diğer devletlerin projenin yüksek maliyeti gerekçesiyle geri durduğu, Exon Mobil’in süresiz olarak Doğu Akdeniz’de gaz arayışını durdurduğunu açıklaması ve Türkiye’nin Libya ile imzalamış olduğu anlaşma karşısında iyice yalnızlaşmış ve köşeye sıkışmıştır. Halbuki aklı başında bir toplum, KKTC ve Türkiye ile ortak çıkarlar noktasında birleşse her durumda kazançlı çıkar. Ama ne yapıyorlar terör unsurlarıyla çapulcu sürüleriyle güya Türkiye’yi uluslararası arenada zorlamayı düşünüyorlar” dedi.

KKTC’de ADA TV siyasi program yapımcısı ve sunucusu Erkan Eğmez de “Türkiye’ye karşı PKK’yı destekleme oluşumlarını bundan sonra AB’ye de yaymaya çalışacaklar. Ciddiye alınması gereken bir faaliyettir” dedi.