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Yaşam Yavru tilki, yılanı böyle yakaladı
Yaşam

Yavru tilki, yılanı böyle yakaladı

Yeniakit Publisher
2023-06-14 16:50:00 -

Zehrine aldırmadı, boyundan büyük işe kalkıştı.

Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Altunayva köyünde yavru tilki, yaklaşık 2 metre uzunluğunda zehirli engerek yılanı ağzıyla yakaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Altunyuva köyünde, yavru tilki, vatandaşlar tarafından arazide görüldü. Vatandaşlar, küçük tilkinin zehirli engerek yılanı yakaladığını fark etti. Bir süre tilki ile yılanı takip eden vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Yavru tilki, bir süre sonra ağzındaki yılanla birlikte gözden kayboldu.

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