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Yaşam Yavru leylekler yumurtadan böyle çıktı!
Yaşam

Yavru leylekler yumurtadan böyle çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-05-16 17:02:00 -
Yavru leylekler yumurtadan böyle çıktı!

Konya’da yavru leyleklerin yumurtalarından çıkma anları objektiflere yansıdı.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/yavru-leylekler-yumurtadan-boyle-cikti-83670

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