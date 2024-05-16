Yavru leylekler yumurtadan böyle çıktı!
Konya’da yavru leyleklerin yumurtalarından çıkma anları objektiflere yansıdı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/yavru-leylekler-yumurtadan-boyle-cikti-83670
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Konya’da yavru leyleklerin yumurtalarından çıkma anları objektiflere yansıdı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/yavru-leylekler-yumurtadan-boyle-cikti-83670
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