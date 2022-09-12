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Gündem Yavru köpeği acımasızca vurdu! Zanlının ifadesi "pes" dedirtti!
Gündem

Yavru köpeği acımasızca vurdu! Zanlının ifadesi "pes" dedirtti!

Adana'da tavuklarını zarar verdiğini iddia ederek yavru bir köpeği acımasızca katleden adamın görüntüsü izleyenleri kahretti.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 23:51:00 - 2022-09-13 00:06:50

Adana’da bir vatandaş, tavuklarına zarar verdiği gerekçesi ile yavru köpeği tüfekle vurdu. Vahşi katliam anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaralı köpeği gören vatandaşlar güvenlik kamerası kayıtlarını polis ekiplerine teslim etti.

Serbest bırakıldı

Ateş eden kişinin A.Ü. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlının tavuklarına zarar verdiği için köpeğe ateş ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

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