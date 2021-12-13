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Yerel Yavru kediyi fark etmeyen sahibi çamaşır makinesine attı
Yerel

Yavru kediyi fark etmeyen sahibi çamaşır makinesine attı

Yorganın içine giren yavru kediyi fark etmeyen sahibi çamaşır makinesine attı

Yeniakit Publisher
2021-12-13 15:45:00 - 2021-12-13 15:50:26
Yavru kediyi fark etmeyen sahibi çamaşır makinesine attı

Artvin’de oynamak için yorganın içine giren yavru kediyi fark etmeyen sahibi yorganla birlikte yavru kediyi çamaşır makinesine attı. Durumun sonradan fark edilmesinin ardından çamaşır makinesinde mahsur kalan yavru kediyi itfaye ekipleri kurtardı. 

Alınan bilgiye göre, Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan Necmiye Akbaba yorganlarını yıkamak için hafta sonu çamaşır makinesine attı. Yorganın içine oynamak için giren yavru kediyi fark etmeyen sahibi çamaşır makinesini çalıştırmasının ardından kediyi fark etti. Bu sırada çamaşır makinesinin kapağını açamayan Akbaba, Borçka İtfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri önce çamaşır makinesinin suyunu tahliye etti, daha sonrada kapağı açarak yavru kediyi kurtardı. Islanmış ve korkmuş halde çamaşır makinesinden çıkartılan yavru kedi, veteriner hekimin tedavisinin ardından sahibine teslim edildi.

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Evinde 5 kedi beslediğini ifade eden Necmiye Akbaba, “Evi toparlarken yıkamak için yorganı çamaşır makinesine attım. İçinde kedinin olduğunu fark etmedim. Kapağı da açamayınca itfaiyeye haber verdim. Sağ olsunlar geldiler kedimi kurtardılar. Eğer onlarda açamasaydı çamaşır makinesinin kapağındaki cami kırmalarını isteyecektim. Benim için çok önemli bir konu itfaiye çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

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