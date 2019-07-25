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Yavru carettalar denizle buluşuyor

Ortaca’nın dünyaca ünlü İztuzu sahilinde yumurtalarından çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma süreçleri başladı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:16
Yavru carettalar denizle buluşuyor

Ortaca’nın dünyaca ünlü İztuzu sahilinde yumurtalarından çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma süreçleri başladı.


Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için çeşitli önlemler alıyor. Merkezde görevli gönüllü gençler sahilde gece boyu nöbet tutuyor.


Caretta carettaların yumurtalama anı ve yumurtadan çıkarak denize ulaşma süreci gönüllü gençler tarafından kayda alınarak DEKAMER’in sosyal medya hesaplarında takipçilerle paylaşılıyor. Plaja yumurtlamak amacıyla gelen caretta carettaların sahile yaptığı yuva sayısı 520’ye ulaştı.


DEKAMER’in sosyal medya hesabından paylaşılan bilgide, deniz kaplumbağaları için kuluçka süresinin yaklaşık 45-60 gün olduğu aktarıldı.


Açıklamada, İztuzu sahilinde ilk yavru çıkışının 71 gün olarak raporlandığı belirtilerek; “Mayıs ayının yağışlı geçmesi, kum sıcaklığının düşmesi kuluçka süresinin uzamasına neden olurken, çıkan yavruların ağırlıklı erkek birey olmasını sağlıyor.” denildi.


Kumsalda kırmızı ışık kullanalım


DEKAMER’in deniz kaplumbağalarını korumaya yönelik titizlikle çalıştığına vurgu yapılan açıklamada, Yavru çıkışlarının başladığı bu dönemde çok daha dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi.


Beyaz ve parlak ışıkların yavruların yanlış yöne ilerlemesine ve denize ulaşamayarak ölmelerine sebep olabileceği hatırlatılarak; “Özellikle bulunduğumuz bölge bir yuvalama kumsalı ise ya da yakın yerlerde bulunuyorsak beyaz ve parlak ışıklar kullanmamalıyız. Kırmızı ışık kullanılması gerekiyor. Çünkü yavru deniz kaplumbağaları kırmızı ışıktan etkilenmiyor.” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:16
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