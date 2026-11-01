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Yaşam Yavru ayının görüntüleri gülümsetti! Gece yola çıktı, otomobilin önünde koşmaya başladı
Yaşam

Yavru ayının görüntüleri gülümsetti! Gece yola çıktı, otomobilin önünde koşmaya başladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Erzincan-Pülümür yolunda gece saatlerinde otomobilin önüne çıkan yavru ayı aracın ışıkları altında bir süre kara yolunda koştu. O anlar araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Erzincan-Tunceli Pülümür yolunda gece yolculuğu yapan bir ailenin karşısına beklenmedik bir misafir çıktı. Yavru ayı kara yolunda otomobilin ışığında bir süre koştu. Şaşkınlık içerisinde o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar aracın şoförüne bir süre daha takip etmesini söyledi. Sürücü ise ayıyı gözden kaybetmemek için hızını düşürdü. Daha sonra ayının yorulduğunu düşünen sürücü ayının gitmesine müsaade etti. Otomobilin ışığıyla bir süre süratle koşan yavru ayı, daha sonra dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

 

Araç içerisinde bulunan yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yavru ayının hızla koşması ise izleyenleri hem şaşırttı hem gülümsetti.

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