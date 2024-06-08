Yavru ayılar böyle serinledi

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde köye kadar inen 2 yavru ayının su oluğundaki oyunu güvenlik kameralarına yansıdı. Sıcaktan bunalan yavru ayılar, su oluğundaki serinlemesi gülümsetti.

Olay, Azdavay ilçesine bağlı Sabuncular köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalarında ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerine kadar inen ayı vakalarına bir yenisi daha eklendi. Azdavay ilçesine bağlı Sabuncular köyü Kıygıncık Mahallesi’nde Hasan ve Sami Şahin’e ait evin önüne kadar gelen 2 yavru ayı, etrafta bir süre dolaştıktan sonra evin önünde bulunan su oluğuna girerek hem serinledi hem de oyun oynadı.

Ayıların suda vakit geçirdiği anlar, evin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yavru ayıların su oluğunda oyun oynamaları gülümsetti.