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Yaşam Yavru ayılar böyle serinledi
Yaşam

Yavru ayılar böyle serinledi

Yeniakit Publisher
2024-06-08 16:49:00 -

Kastamonu'da iki yavru ayının serinleme yöntemleri kameralara yansıdı.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde köye kadar inen 2 yavru ayının su oluğundaki oyunu güvenlik kameralarına yansıdı. Sıcaktan bunalan yavru ayılar, su oluğundaki serinlemesi gülümsetti.

Olay, Azdavay ilçesine bağlı Sabuncular köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalarında ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerine kadar inen ayı vakalarına bir yenisi daha eklendi. Azdavay ilçesine bağlı Sabuncular köyü Kıygıncık Mahallesi’nde Hasan ve Sami Şahin’e ait evin önüne kadar gelen 2 yavru ayı, etrafta bir süre dolaştıktan sonra evin önünde bulunan su oluğuna girerek hem serinledi hem de oyun oynadı.

Ayıların suda vakit geçirdiği anlar, evin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yavru ayıların su oluğunda oyun oynamaları gülümsetti.

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