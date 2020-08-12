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Yavaş’ın peşkeşleri saç-baş yolduruyor! Hem şeffaflıktan uzak, hem adrese teslim, hem de israfın daniskası...

CHP-İP ve HDP’nin desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ın şeffaflık vaadiyle canlı yayında yaptığı ihalelerin göstermelik olduğu, yapılan 5 farklı ihaleden hiçbirinin canlı yayınlanmadığı, bu adrese teslim ihalelerden bazılarının da AK Parti dönemine göre 12 kat fazla bir maliyetle gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 09:18:00 -
Yavaş’ın peşkeşleri saç-baş yolduruyor! Hem şeffaflıktan uzak, hem adrese teslim, hem de israfın daniskası...

Şeffaflık şovu yapan Mansur Yavaş’ın yandaşlarına peşkeş çektiği ihalelere toplamda, 54 milyon 109 bin lira ödediği ortaya çıktı. AK Parti’nin yatırımlarıyla bir dünya kenti haline getirdiği Ankara’da hiçbir proje üretemeyen CHP’li Mansur Yavaş’ın milletin parasını saçıp savurduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.

Ankara’da düzen kuruldu: Tek firma tek ihale

Ankara’da CHP’li yönetimin şeffaflıktan dem vurup ihalelere usulsüzlük karıştırdığı tespit edildi. Akit’in yaptığı araştırmaya göre, 4 Mart’ta kurulan “Sınırlı sorumlu İç Anadolu Süs Bitkileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi”ne, 12 Mart tarihinde, 5 milyon 390 bin TL ihale verildi. Canlı yayınlanmayan ‘8 kalem yazlık mevsimlik çiçek alımı ve dikimi’ ihalesi adrese verildi. 15 Mayıs’ta yapılan “maske alım” ihalesine tek bir firma katıldı. 5 milyon 800 bin TL’lik ihale, Prizma Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verildi. 24 Ocak’ta yapılan “Taşıt Kiralama” ihalesine tek bir firma katıldı. 4 milyon 978 bin 800 liralık ihale, Ada Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verildi. 23 Eylül 2019’da yapılan “Kiralık araç ve şoför hizmet alım” ihalesine tek bir firma katıldı. 1 milyon 778 bin 530 liralık ihale, Grup Temizlik ve Oto Kiralama Şirketi’ne verildi. AK Parti’nin yılda 2 milyon 916 bin 569 lira verdiği “yabani ot temizliği” ihalesi, Mansur Yavaş döneminde 12 kat fazlaya mal oldu. CHP’li Yavaş, yabani ot temizliği ihalesi için katılan firmaya bir yılda 36 milyon 162 bin 588 lira ödedi.

Sürekli olarak şeffaf yönetimden bahseden ve israfa geçit vermeyeceği söylemlerini dillendiren Yavaş’ın, kendisiyle çelişmesi ise Türk siyasi tarihine geçti. Şeffaflık söylemini diline dolayan Yavaş’ın kendisine yöneltilen soruları, ‘devlet sırrı’ diyerek açıklamaktan kaçınması ise manidar bulunuyor. 25 yıllık dönemde Ankara’ya çağ atlatan hizmetler sunan Refah/AK Parti belediyeciliğini israf düzeni kurmakla itham eden Mansur Yavaş’ın şaibeli ihaleleri ile ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.

İşte canlı yayınlanmayıp  adrese teslim ihaleler:

¥ 4 Mart’ta kurulan “Sınırlı sorumlu İç Anadolu Süs Bitkileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi”ne, 12 Mart tarihinde, 5 milyon 390 bin TL ihale verildi. Canlı yayınlanmayan ‘8 kalem yazlık mevsimlik çiçek alımı ve dikimi’ ihalesi adrese verildi.

¥ 15 Mayıs’ta yapılan “maske alım” ihalesine tek bir firma katıldı. 5 milyon 800 bin TL’lik ihale, Prizma Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verildi.

¥ 24 Ocak’ta yapılan “Taşıt Kiralama” ihalesine tek bir firma katıldı. 4 milyon 978 bin 800 liralık ihale, Ada Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verildi.

¥ 23 Eylül 2019’da yapılan “Kiralık araç ve şoför hizmet alım” ihalesine tek bir firma katıldı. 1 milyon 778 bin 530 liralık ihale, Grup Temizlik ve Oto Kiralama Şirketi’ne verildi.

¥ AK Parti’nin yılda 2 milyon 916 bin 569 lira verdiği “yabani ot temizliği” ihalesi, Mansur Yavaş döneminde 12 kat fazlaya mal oldu. CHP’li Yavaş yabani ot temizliği ihalesi için katılan firmaya bir yılda 36 milyon 162 bin 588 lira ödedi.

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Yorumlar

Çamur

Önce gözündeki merteği gör sonra .......
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Hakikatbin

Aynı Melih gökçeğin adrese teslim ihaleleri gibi. Tek bir çözüm var. BELEDİYENİN ELİNDEN PARAYI ALACAKSIN. PARA KONTROLÜ SİYASİ PARTİNİN ELİNDE OLMAYACAK. çünkü kim gelse aynısını yapıyo, olan vatandaşa oluyo
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