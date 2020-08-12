Yavaş’ın peşkeşleri saç-baş yolduruyor! Hem şeffaflıktan uzak, hem adrese teslim, hem de israfın daniskası...

Şeffaflık şovu yapan Mansur Yavaş’ın yandaşlarına peşkeş çektiği ihalelere toplamda, 54 milyon 109 bin lira ödediği ortaya çıktı. AK Parti’nin yatırımlarıyla bir dünya kenti haline getirdiği Ankara’da hiçbir proje üretemeyen CHP’li Mansur Yavaş’ın milletin parasını saçıp savurduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.

Ankara’da düzen kuruldu: Tek firma tek ihale

Ankara’da CHP’li yönetimin şeffaflıktan dem vurup ihalelere usulsüzlük karıştırdığı tespit edildi. Akit’in yaptığı araştırmaya göre, 4 Mart’ta kurulan “Sınırlı sorumlu İç Anadolu Süs Bitkileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi”ne, 12 Mart tarihinde, 5 milyon 390 bin TL ihale verildi. Canlı yayınlanmayan ‘8 kalem yazlık mevsimlik çiçek alımı ve dikimi’ ihalesi adrese verildi. 15 Mayıs’ta yapılan “maske alım” ihalesine tek bir firma katıldı. 5 milyon 800 bin TL’lik ihale, Prizma Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verildi. 24 Ocak’ta yapılan “Taşıt Kiralama” ihalesine tek bir firma katıldı. 4 milyon 978 bin 800 liralık ihale, Ada Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verildi. 23 Eylül 2019’da yapılan “Kiralık araç ve şoför hizmet alım” ihalesine tek bir firma katıldı. 1 milyon 778 bin 530 liralık ihale, Grup Temizlik ve Oto Kiralama Şirketi’ne verildi. AK Parti’nin yılda 2 milyon 916 bin 569 lira verdiği “yabani ot temizliği” ihalesi, Mansur Yavaş döneminde 12 kat fazlaya mal oldu. CHP’li Yavaş, yabani ot temizliği ihalesi için katılan firmaya bir yılda 36 milyon 162 bin 588 lira ödedi.

Sürekli olarak şeffaf yönetimden bahseden ve israfa geçit vermeyeceği söylemlerini dillendiren Yavaş’ın, kendisiyle çelişmesi ise Türk siyasi tarihine geçti. Şeffaflık söylemini diline dolayan Yavaş’ın kendisine yöneltilen soruları, ‘devlet sırrı’ diyerek açıklamaktan kaçınması ise manidar bulunuyor. 25 yıllık dönemde Ankara’ya çağ atlatan hizmetler sunan Refah/AK Parti belediyeciliğini israf düzeni kurmakla itham eden Mansur Yavaş’ın şaibeli ihaleleri ile ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.

İşte canlı yayınlanmayıp adrese teslim ihaleler:

¥ 4 Mart’ta kurulan “Sınırlı sorumlu İç Anadolu Süs Bitkileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi”ne, 12 Mart tarihinde, 5 milyon 390 bin TL ihale verildi. Canlı yayınlanmayan ‘8 kalem yazlık mevsimlik çiçek alımı ve dikimi’ ihalesi adrese verildi.

¥ 15 Mayıs’ta yapılan “maske alım” ihalesine tek bir firma katıldı. 5 milyon 800 bin TL’lik ihale, Prizma Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verildi.

¥ 24 Ocak’ta yapılan “Taşıt Kiralama” ihalesine tek bir firma katıldı. 4 milyon 978 bin 800 liralık ihale, Ada Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verildi.

¥ 23 Eylül 2019’da yapılan “Kiralık araç ve şoför hizmet alım” ihalesine tek bir firma katıldı. 1 milyon 778 bin 530 liralık ihale, Grup Temizlik ve Oto Kiralama Şirketi’ne verildi.

¥ AK Parti’nin yılda 2 milyon 916 bin 569 lira verdiği “yabani ot temizliği” ihalesi, Mansur Yavaş döneminde 12 kat fazlaya mal oldu. CHP’li Yavaş yabani ot temizliği ihalesi için katılan firmaya bir yılda 36 milyon 162 bin 588 lira ödedi.