Yavaş’ın beceriksizliğini CHP de tescilledi

Hakkı Bilir İstanbul

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın metropol kenti yönetilemez hale getirdiği ortaya çıktı. Kamu hizmetinin devam etmesi için kritik önem taşıyan 9 ana başlıkta, CHP’li Başkan Mansur Yavaş’ın yönetimi geçmesiyle birlikte büyük bir gerileme yaşandığı belirlendi. Altyapı, koordinasyon, teknik donanım eksikliği, kalifiye personelin yıldırılması ve tecrübesizliğin Ankara’da bir yönetim buhranına sebebiyet verdiği belirlendi. Skandal gerçek bizzat CHP’li bürokratlar tarafından hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporunda itiraf edildiği ve en altlara gizlenerek sümen altı edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Yönetim krizi had safhada

Göreve geldikleri günden bu yana eski yönetimi suçlayarak kendi iş bilmezliğini kamufle etmeye çalışan Mansur Yavaş, suçüstü enselendi. 3 seneye yakın görev süresi içinde başta altyapı yetersizliği olmak üzere her meselede AK Parti dönemini suçlama kolaycılığına kaçan Yavaş’ı, bizzat kendi bürokratları yalanlıyor. Belediyenin 2020 yılı faaliyet raporundaki veriler, Yavaş yönetimindeki belediyede yaşanan ‘yönetim’ krizini gözler önüne seriyor. Raporun ‘Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi’ başlığında, belediyecilik hizmetlerini devam etmesi için elzem olan 9 ana başlıkta zafiyet olduğu belirtiliyor. ‘Zayıflıklar’ alt başlığıyla kayda düşülen eksikliklerin çokluğu oldukça dikkat çekiyor. ‘Teknik personelin bilgi ve deneyim yetersizliği’, ‘Altyapı kaynaklarının yetersizliği’, ‘Teçhizat ve malzeme eksikliği’, ‘Sosyal tesis eksikliği’, ‘Alanlar için yeterli kaynak aktarımı yapılmaması’ gibi eksiklikler raporda tek tek kayıt altına alınıyor. CHP’li belediyedeki koordinasyonsuzluk ise ‘Mevcut unsurların dağınık bir yapıda olması’ ifadeleriyle itiraf ediliyor. En ufak bir yağmurda bile sular altında kalan mega kentteki hizmet eksikliği bu kadarla da sınırlı kalmıyor.

Gerçekler sümen altı ediliyor

Raporda AK Parti döneminde kalma iş bilir ve tecrübeli personele mobbing yapıldığı da dolaylı yoldan açık ediliyor. Söz konusu gerçek, “Kalifiye personelin birim değişikliklerinin verimlilik ve motivasyonu düşürmesi” başlığıyla raporda yer alıyor. Dijital sisteme geçişte eksikliklerin yaşadığı ve halen eski usul çalışıldığı ise “Kırtasiyeciliğin fazla olması ve elektronik veri akış sisteminin etkin kullanılmaması” ifadeleriyle kayıt düşülüyor. Teknoloji transferlerinde geride kalındığı ise “Bilgi teknolojilerine ilişkin yatırım ihtiyacı” başlığıyla itiraf ediliyor. Belediyecilik hizmetinin olmazsa olmazı kabul edilen 9 ana başlıktaki eksiklikler ise 420 sayfalık raporun 413. sayfasında ancak yer buluyor. Bu durum da sürekli olarak şeffaflıktan dem vuran Yavaş’ın, söz konusu zafiyetleri sümen altı etme çabası olarak yorumlanıyor.