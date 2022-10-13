Yavaş'ı köşeye sıkıştıran sözler: Suya zam yapacağınıza...

Birçok vaatte bulunarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş'ın gerçek yüzünü Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Sinan Burhan ortaya çıkardı.

Burhan'ın açıklamaları şöyle:

Büyükşehir Belediyesinde İYİ Partili olursanız tüm kapılar açılıyor. İYİ Parti teşkilatlarına üyüyseniz bütün imkanlar sağlanıyor. Ankara'da sentetik belediyecilik yapılıyor. Kendisi suyu bedava bile vereceğini söyledi. Seçimlerden önce bunu söyledi. Ha vatandaş nasıl olursa unutur. Zam da yaparım diye bir anlayış vardır. Ehliyet ve liyakatle işçi alacağını söyledi ama yapmadı. Eğlenceye konsere ayıracağınız parayı vatandaşa yatırıma çevirirseniz suya zam yapmazsınız. Suya zam yapılırsa daha çok konsere para gider. Sıla, Melek Mossa ve daha birçok kişi, siz parayı buraya verirseniz 1 metre metro yapamazsınız. Daha yeşil Ankara dediniz yeşili kuruttunuz.