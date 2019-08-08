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Yavaş, belediye işçilerinin ikramiyelerini ödemiyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile sendikalar arasında memurlara Kurban Bayramı’nda net 850 lira ikramiye verilmesine ilişkin ek protokol imzalanırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş belediye işçilerinin ikramiyelerini ödemiyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:05
Yavaş, belediye işçilerinin ikramiyelerini ödemiyor!

 Hasan Türkmen  Ankara 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile sendikalar arasında memurlara Kurban Bayramı’nda net 850 lira ikramiye verilmesine ilişkin ek protokol imzalanırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş belediye işçilerinin ikramiyelerini ödemiyor. AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, belediye işçilerine ödenmeyen ikramiyeleri sordu. Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ikramiyelerin neden ödenmediği sorusuna tatmin edici bir cevap veremedi. Yavaş; “8.5 milyar borcu ben yapmadım. Meclisi ben bu tartışmalara boğmak istemiyorum. Geçmişi konuşuyorsan geçmişten gelen borç. Geçmişte ödeniyordu da para mı basıp ödüyordu. Faizli para çekip çekip ödüyor. Konu EYT idi ben EYT’ye cevabımı verdim” ifadeleriyle ikramiye konusunu geçiştirdi.


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:05
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  2. Kurban Bayramı
  3. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı
  4. Mansur Yavaş
  5. EYT

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  • bekirbekir1 sa önce
    8.5 milyon tl borcu kim yapmış ?

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