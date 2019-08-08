Hasan Türkmen Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile sendikalar arasında memurlara Kurban Bayramı’nda net 850 lira ikramiye verilmesine ilişkin ek protokol imzalanırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş belediye işçilerinin ikramiyelerini ödemiyor. AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, belediye işçilerine ödenmeyen ikramiyeleri sordu. Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ikramiyelerin neden ödenmediği sorusuna tatmin edici bir cevap veremedi. Yavaş; “8.5 milyar borcu ben yapmadım. Meclisi ben bu tartışmalara boğmak istemiyorum. Geçmişi konuşuyorsan geçmişten gelen borç. Geçmişte ödeniyordu da para mı basıp ödüyordu. Faizli para çekip çekip ödüyor. Konu EYT idi ben EYT’ye cevabımı verdim” ifadeleriyle ikramiye konusunu geçiştirdi.