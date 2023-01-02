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Medya Yav bi git işine be ihtiyar! Necati Doğru'dan yine skandal yazı
Medya

Yav bi git işine be ihtiyar! Necati Doğru'dan yine skandal yazı

"Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok" diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın zihniyet ikizi Necati Doğru, AK Parti Hükümeti'nin ardı ardına duyurduğu müjdeleri beğenmedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 10:24:00 -
Yav bi git işine be ihtiyar! Necati Doğru'dan yine skandal yazı

"Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok" diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın zihniyet ikizi Necati Doğru, AK Parti Hükümeti'nin ardı ardına duyurduğu müjdeleri beğenmedi. Kendisinin bugüne kadar oy verdiği partilerin Türkiye'de taş üstüne taş koymadığı gerçeğini unutan Doğru, Sözcü gazetesindeki maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

 

"Yeni yıla girerken son hafta boyunca Ankara'dan 84 milyona “ben sana müjde vereyim…” havası pompalandı.

Bayat bir kür!

Geçici iyileştirme.

Pansuman tedavi.

Son 70 yıl boyunca halk desteğini kaybetmiş tüm başbakanlar, cumhurbaşkanları, iktidar partileri seçimler yaklaşınca bu bayat küre hep başvurdular.  Hepsi de bu pörsümüş, yalancı, ikiyüzlü kürün altında ezildiler, isimleri, partileri tarihin çöplüğüne atıldı gitti. Ülke halkının sırtına ise bu bayat kürün faturası ağır bir enkaz bıraktı.

Aynısını yaşıyoruz. (...)"

 

 

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