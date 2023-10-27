  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den dev hamle! 8,5 saatlik yolu 3,5 saate düşürecek

Bakmayın Özgür Özel'in hedef aldığına! Kılıçdaroğlu'nun Heniyye ile fotoğrafları ortaya çıktı

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

Almanya'dan Türkiye'ye karşı müthiş hamle: İkili ticaret hacmi rekor düzeyde!

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış
Otomotiv Yatırımda durmuyorlar! İkinci batarya tesisi kuruluyor!
Otomotiv

Yatırımda durmuyorlar! İkinci batarya tesisi kuruluyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 14:31:00 -
Yatırımda durmuyorlar! İkinci batarya tesisi kuruluyor!

Stellantis ile Samsung SDI ortak girişimi, ABD’de yeni bir batarya tesisi kurmak üzere 3,2 milyar doların üzerinde yatırım yapacaklarını açıkladı.

Otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük gruplarından Stellantis ile Samsung SDI, StarPlus Energy ortak girişiminin bir parçası olarak Kokomo Indiana’nın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ikinci batarya üretim lokasyonu olacağını açıkladı.

Yeni StarPlus Energy tesisinin yıllık 34 gigawatt saat (GWh) kapasiteyle 2027 başlarında üretime başlaması bekleniyor.

Ortak girişim şirketi, 3,2 milyar doların (2,8 milyar avro) üzerinde yatırım yaparak, Kokomo ve çevresinde 1.400 yeni istihdam yaratacak. Her iki tesis için toplam yatırım 6,3 milyar doların (5,5 milyar avro) üzerinde olacak ve toplam 2 bin 800 yeni istihdam sağlanacak. Yıllık 33 GWsa üretim kapasitesiyle 2025'in ilk çeyreğinde açılması planlanan ilk StarPlus Enerji giga fabrikasının inşaatı ise halen devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Kuzey Amerika COO’su Mark Stewart, Batarya ekosistemlerinin elektrikliye geçiş stratejilerini temelini oluşturduğunu belirterek, "Ortaklarımız Samsung SDI, Indiana Eyaleti ve Kokomo Şehri iş birliği ile altıncı dev fabrikamızı Kokomo’da kuruyoruz. Kuzey Amerika markalarımızla sunduğumuz batarya elektrikli araçlar (BEV), herkese temiz, güvenli ve uygun fiyatlı mobilite sunma ve 2038 yılına kadar net sıfır karbon hedefine ulaşma çabamızda önemli bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

ABD’nin elektrikli araçlar çağına geçişini hızlandırmada katkıda bulunacak"

Samsung SDI Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Yoon-ho Choi "StarPlus Energy’nin ikinci batarya fabrikasının inşaatı ile Samsung SDI'nın Kuzey Amerika’daki en büyük elektrikli araç batarya üretim üssünü kuracaklarını, üstün teknolojilere sahip Samsung SDI bataryalarıyla çalışan Stellantis araçların ABD’nin elektrikli araçlar çağına geçişini hızlandırmada katkıda bulunacağını bildirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Indiana Valisi Eric Holcomb,Indiana’nın ekonomisi iyiye gittiğini aktararak, "Stellantis ve Samsung SDI’nın yeni yatırımı, sermaye yatırımını, yaratılan yeni istihdamı ve bu ortak girişimin önümüzdeki on yıllar boyunca Kokomo ve Indiana eyaleti üzerinde yaratacağı etkiyi iki katına çıkaracak. Bu karar, Indiana halkını, mobilitenin geleceğini yenileme ve geliştirmenin tam merkezine yerleştiriyor; Indiana’nın yarının küresel ekonomisindeki lider konumunu güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kokomo Belediye Başkanı Tyler Moore ise "Topluluğumuza olan bağlılıkları ve yatırımları için Stellantis, Samsung SDI ve ortak girişimleri StarPlus Energy’ye en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu ikinci batarya tesisinin eklenmesi, Kokomo’yu Kuzey Amerika’daki en büyük elektrikli araç batarya üreticilerinden biri olarak konumlandırırken, Kokomo’nun otomotiv üretiminde de en ileri seviyede kalmaya devam etmesini sağlıyor." yorumunu yaptı.

Verilen bilgiye göre, Stellantis, Dare Forward 2030 stratejik planının bir parçası olarak 2030'a kadar Avrupa’da binek otomobillerin tamamında batarya elektrikli araç (BEV) satış karması ve Amerika Birleşik Devletleri’nde binek otomobil ve hafif ticari araçta yüzde 50 BEV satış karmasına ulaşmayı planlıyor. Şirket, bu satış hedefine ulaşmak için, yaklaşık 400 GWsa batarya kapasitesi sağlıyor. Stellantis, 2038'e kadar, net karbon sıfır şirket olma yolunda ilerliyor.

Güçlü adımlarla yoluna devam ediyor! Elektriğin yüzde 70'ini güneş enerjisinden alacak
Güçlü adımlarla yoluna devam ediyor! Elektriğin yüzde 70'ini güneş enerjisinden alacak

Otomotiv

Güçlü adımlarla yoluna devam ediyor! Elektriğin yüzde 70'ini güneş enerjisinden alacak

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23