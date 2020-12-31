Yatırımda dünyanın yeni gözdesi! Bitcoin 2020 yılında yüzde 300 kazandırdı

Altın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım enstrümanlarından biri olurken; aynı zaman dilimindeki dolar endeksindeki zayıflama dikkat çekti. Dünyada giderek yaygınlaşan kripto para hacimleri rekor kırarken; 2020 yılının son günlerinde Bitcoin fiyatları rekor tazeledi.

Ons altın fiyatları, 31 Aralık 2019 tarihinde 1517 dolar seviyesinde günü tamamlarken; 8 Ağustos tarihinde 2075 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Pandemi ile artan belirsizlik, merkez bankalarının para musluklarını açmasıyla birleşince güvenli liman talebi arttı. Ons altın fiyatları, buradan gelen rüzgarla hareketine yön verirken; koronavirüs aşısı gelişmelerinin konuşulduğu şu günlerde tarihi zirvesine uzak 1900 dolar seviyesinin altında hareketini sürdürüyor. Bu seviyeler dikkate alındığında yaklaşık 380 değerlenen ons altın, yatırımcısına yaklaşık yüzde 25 kazandırdı.

Dolar endeksindeki zayıf seyir sürüyor

Doların diğer para birimleri karşısında değerini gösteren dolar endeksinde ise son 1 yılda zayıf seyir dikkat çekiyor. Pandeminin ilk dalgasında mayıs aylarında 100 puan seviyesinin üzerinde seyreden dolar, daha sonra gevşeme içerisine girdi. Dolar endeksi, 2020'nin son günlerinde 90 puan bandının altına sarkarak zayıf seyrini sürdürdü. 2019 yılının son gününde 96.36 seviyesinde yer alan dolar endeksi, yaklaşık yüzde 7 daha zayıflayarak 89.63 seviyesine kadar çekildi.

Bitcoin rekor tazeledi

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 2020 yılının son aylarında yükselişine hız verdi. 1 yıl önceki fiyatı 7 bin 177 dolar iken son dönemde artan kurumsal alımların etkisiyle Bitcoin rekor tazeledi. Bitcoin, yılın son gününde son 1 yıl önceki fiyatına göre yüzde yaklaşık yüzde 300 primlenerek 29 bin 244 dolar seviyesini gördü. Toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 550 milyar dolar seviyesine yükselen bu alanda da rekorunu kırdı.

Uzmanlar Bitcoin'deki bu hızlı yükselişi, 2020 yılının sonuna doğru giderek artan kurumsal alımlara bağladı. Kurumsal alımlar arasında Anthony Scaramucci's Skybridge Capital, MassMutual ve Guggenheim dikkat çekti.