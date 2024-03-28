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Ekonomi Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Meğer gram altını 6 dolar daha pahalıya alıyormuşuz
Ekonomi

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Meğer gram altını 6 dolar daha pahalıya alıyormuşuz

Yeniakit Publisher
2024-03-28 08:20:00 - 2024-03-28 08:27:40
Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Meğer gram altını 6 dolar daha pahalıya alıyormuşuz

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın, Türkiye'deki yatırımcının gram altını 6 dolar daha pahalıya aldığını söyledi.

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın, yaptığı değerlendirmede, ihracattaki sert düşüşe işaret ederek, “Altın fiyatlarındaki yükseliş ve kota nedeniyle Türkiye’deki altın fiyatlarının uluslararası piyasalardan da yüksek olması gerçek düşüşü göstermiyor elbette; makasın 6 bin dolar olarak sürekli yukarı çıkması sektör için artık kıyamet alametidir.” dedi.

Yakın, “Altında uluslararası piyasalarla Türkiye arasındaki fark kısa süre önce klio başına 3 bin dolar idi, iç talepteki sıkışıklıktan dolayı bugün 6 bin dolara kadar yükseldi. Yani gramda 6 dolar büyük bir makas oluştu. Bu kadar büyük makas ihracatçılarımızın Türkiye’de üretim yaparak ihraç etmesini engelliyor. Tabi bu arada bir gram altın alan yatırımcımız da aslında 6 dolar pahalıya alıyor.” uyarısı yaptı.

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