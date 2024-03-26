  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li gazeteci anlattı: İzmir elden gidebilir! Kılıçdaroğlu büyük ihtimal dönecek

Mahra Melin Pınar'ın babası böyle sitem etti: Kızım kedi Eros kadar gündem olmadı!

İşgalci İsrail BM kararını tanımadı! 'Ateşkes yok! Hamas'ı yok edeceğiz'

BM'deki Gazze kararının ardından Hamas'tan ilk açıklama

SGK güzel haberi duyurdu! 5 bin TL promosyon ödenecek

Çin dron teknolojisinde gaza bastı: 6 parçaya bölünüyor!

Batı hayranı CHP'nin kirli zihniyeti! Milleti aşağılayan Hasan Akgün'den hadsiz sözler

THY'den markete, PTT'den GSM operatörlerine... Emeklilere özel indirimler geliyor!

Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan kötü haber! "Tüm çevrenize duyurmanızı rica ediyoruz" diyerek açıkladılar
Ekonomi Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatları düşüşte!
Ekonomi

Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatları düşüşte!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 09:21:00 -
Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatları düşüşte!

Geçen hafta Fed kararı sonrası rekor seviyeye yükselen altın haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

Geçen hafta Fed kararı sonrası rekor seviyeye yükselen altın haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyat haftanın ikinci işlem günü sınırlı düşüşte.

Gram altın fiyatı saat 09.35 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 429 lira seviyesinde zirve tazeledi.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 972 liradan, cumhuriyet altını 16 bin341 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı 2173 civarında işlem görüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandna JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı ons altında fiyatın bu yıl 2500 dolara ulaşmasını bekliyor.

Citigroup ise önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti.

Hatice Kolçak altın tahminini dört kelimeyle Türkiye'ye duyurdu: Allah herkesin yardımcısı olsun
Hatice Kolçak altın tahminini dört kelimeyle Türkiye'ye duyurdu: Allah herkesin yardımcısı olsun

Ekonomi

Hatice Kolçak altın tahminini dört kelimeyle Türkiye'ye duyurdu: Allah herkesin yardımcısı olsun

Türkiye'yi sarsan gram altın gelişmesi! Kuyumculara giden isyan ediyor: Böylesi ilk kez görülüyor
Türkiye'yi sarsan gram altın gelişmesi! Kuyumculara giden isyan ediyor: Böylesi ilk kez görülüyor

Ekonomi

Türkiye'yi sarsan gram altın gelişmesi! Kuyumculara giden isyan ediyor: Böylesi ilk kez görülüyor

Ünlü bankadan altın için görülmemiş tahmin! Duyan sabah kuyumculara koşacak
Ünlü bankadan altın için görülmemiş tahmin! Duyan sabah kuyumculara koşacak

Ekonomi

Ünlü bankadan altın için görülmemiş tahmin! Duyan sabah kuyumculara koşacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23