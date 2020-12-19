Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|-8,56
|51,36
|İş Bankası (B)
|40.500,00
|-0,49
|34,19
|İş Bankası (C)
|6,79
|3,19
|5,93
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,00
|-10,00
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,86
|3,49
|1,58
|İş Girişim
|19,52
|8,38
|413,68
|İş GMYO
|2,40
|14,29
|36,36
|İş Y. Men. Değ.
|15,99
|9,07
|297,09
|İş Yat. Ort.
|3,37
|-1,75
|109,14
|İşbir Holding
|2.766,00
|-7,77
|543,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|-2,52
|87,10
|İttifak Holding
|2,43
|-3,95
|86,37
|İz Hayvancılık Tarım
|16,68
|19,66
|537,50
|İzmir Demir Çelik
|11,14
|-28,08
|36,02
|İzmir Fırça
|5,22
|-1,69
|190,00
|Jantsa Jant Sanayi
|280,50
|12,92
|427,38
|Kafein Yazılım
|18,89
|7,45
|70,09
|Kaplamin
|29,00
|10,69
|422,52
|Kardemir (A)
|5,65
|8,24
|113,21
|Kardemir (B)
|5,10
|7,14
|93,18
|Kardemir (D)
|5,32
|-0,19
|100,00
|Karel Elektronik
|19,87
|-0,75
|36,75
|Karsan Otomotiv
|3,08
|0,00
|94,94
|Karsu Tekstil
|6,86
|-2,83
|111,73
|Kartonsan
|3.006,70
|5,87
|678,25
|Katmerciler Ekipman
|3,11
|-1,58
|103,44
|Kent Gıda
|372,00
|-8,71
|1501,96
|Kerevitaş Gıda
|6,61
|-1,20
|102,76
|Kervan Gıda
|14,05
|-11,69
|Kervansaray Yat. Holding
|1,28
|14,29
|132,73
|Kiler GMYO
|2,63
|6,48
|146,03
|Klimasan Klima
|17,71
|-7,33
|-16,52
|Koç Holding
|20,00
|4,99
|-0,05
|Konfrut Gıda
|16,01
|-5,43
|104,73
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,91
|1,47
|Konya Çimento
|1.166,00
|8,47
|329,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,32
|3,23
|20,48
|Koza Altın
|79,60
|2,51
|7,49
|Koza Madencilik
|14,06
|3,53
|40,18
|Körfez GMYO
|6,18
|6,74
|158,58
|Kristal Kola
|3,14
|6,80
|107,95
|Kron Telekomünikasyon
|26,52
|-2,86
|108,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|145,90
|-2,93
|521,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,29
|0,88
|104,23
|Kütahya Porselen
|42,62
|9,06
|543,81
|Lider Faktoring
|3,13
|-5,72
|70,57
|Link Bilgisayar
|52,25
|-7,77
|190,46
|Logo Yazılım
|120,40
|6,08
|98,03
|Lokman Hekim Sağlık
|10,85
|-3,04
|89,17
|Lüks Kadife
|25,86
|-7,91
|199,31
|Makina Takım
|2,98
|1,71
|58,51
|Marka Yatırım Holding
|6,22
|-5,76
|427,12
|Marmaris Altınyunus
|100,60
|-0,20
|41,69
|Marshall
|307,20
|-3,70
|546,19
|Martı GMYO
|2,86
|-0,69
|183,17
|Martı Otel
|2,13
|-7,39
|134,07
|Mavi Giyim
|53,50
|7,47
|-7,60
|Mazhar Zorlu Holding
|24,10
|15,64
|99,34
|Mega Polietilen
|11,30
|5,41
|790,85
|Menderes Tekstil
|3,12
|0,32
|138,17
|Merit Turizm
|78,50
|-1,75
|303,81
|Merko Gıda
|10,11
|-11,32
|862,86
|Metemtur Otelcilik
|14,91
|9,79
|737,64
|Metro Holding
|2,12
|-3,20
|53,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,01
|-1,95
|53,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,42
|-2,81
|-53,52
|Migros Ticaret
|41,50
|1,97
|71,35
|Milpa
|4,62
|4,52
|110,96
|Mistral GMYO
|4,46
|-1,33
|137,66
|MLP Sağlık
|18,90
|1,39
|18,12
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|4,76
|-4,80
|317,54
|Mondi Tire Kutsan
|6,73
|0,90
|62,56
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|33,84
|-3,09
|166,04
|Net Holding
|3,65
|13,35
|40,38
|Netaş Telekom.
|21,40
|5,63
|63,86
|Niğbaş Niğde Beton
|71,50
|-13,33
|1053,23
|Nuh Çimento
|46,90
|-2,70
|326,95
|Nurol GMYO
|7,45
|-14,66
|108,68
|Odaş Elektrik
|3,96
|8,49
|173,91
|Olmuksan-IP
|10,56
|13,55
|312,34
|Orge Enerji Elektrik
|7,31
|0,00
|47,38
|Orma Orman Mahsulleri
|12,00
|0,84
|334,78
|Osmanlı Menkul
|23,78
|1,11
|470,09
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,96
|1,02
|135,71
|Otokar
|260,20
|12,49
|76,96
|Oyak Çimento
|8,13
|1,63
|47,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,45
|2,06
|179,38
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,82
|-2,43
|56,05
|Özak GMYO
|5,07
|1,20
|97,28
|Özbal Çelik Boru
|6,70
|-0,74
|315,67
|Özderici GMYO
|2,32
|4,04
|47,77
|Özerden Plastik
|7,72
|-4,34
|238,60
|Pamukova Elektrik
|23,22
|-6,60
|1714,06
|Panora GMYO
|6,33
|-0,63
|13,00
|Papilon Savunma
|20,30
|-0,49
|163,42
|Park Elek.Madencilik
|5,05
|-0,98
|65,57
|Parsan
|22,54
|0,36
|33,06
|Pegasus
|73,20
|15,55
|-15,28
|Peker GMYO
|2,69
|8,91
|197,45
|Penguen Gıda
|5,05
|-0,98
|451,68
|Pera GMYO
|2,30
|-2,13
|144,68
|Pergamon Dış Ticaret
|16,13
|0,19
|108,46
|Petkim
|4,87
|1,67
|53,39
|Petrokent Turizm
|880,00
|-4,02
|586,96
|Pınar Et Ve Un
|23,32
|-1,19
|156,56
|Pınar Su
|7,17
|-2,18
|209,05
|Pınar Süt
|20,90
|-0,76
|65,75
|Plastikkart
|11,97
|-3,93
|29,13
|Polisan Holding
|3,95
|2,60
|30,90
|Politeknik Metal
|334,20
|6,91
|339,32
|Prizma Press Matbaacılık
|5,64
|-3,42
|31,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,00
|-3,67
|-2,40
|QNB Finansbank
|70,35
|-2,29
|87,60
|Ral Yatırım Holding
|4,65
|-1,27
|77,18
|Ray Sigorta
|20,02
|-12,58
|485,38
|Reysaş GMYO
|5,47
|-0,36
|19,17
|Reysaş Lojistik
|8,98
|0,56
|105,02
|Rhea Girişim
|4,03
|-0,98
|238,66
|Rodrigo Tekstil
|15,56
|17,17
|759,67
|Royal Halı
|3,88
|-20,00
|183,21
|RTA Laboratuvarları
|34,30
|-13,95
|1378,45
|Sabancı Holding
|10,60
|0,76
|16,23
|Safkar Ege Soğutmacılık
|13,65
|10,80
|526,15
|Sanel Mühendislik
|3,46
|-7,24
|17,93
|Sanifoam Sünger
|13,08
|-2,17
|161,60
|Sanko Pazarlama
|9,10
|15,92
|24,90
|Saray Matbaacılık
|8,18
|-0,37
|532,75
|Sarkuysan
|8,82
|-12,15
|177,58
|Sasa Polyester
|19,30
|-3,31
|149,68
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,79
|-2,87
|247,77
|Sekuro Plastik
|11,90
|1,02
|122,01
|Selçuk Ecza Deposu
|14,75
|-3,91
|147,28
|Selçuk Gıda
|4,69
|3,99
|335,18
|Senkron Güvenlik
|11,17
|60,72
|309,16
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|4,03
|874,84
|Servet GMYO
|66,60
|-2,77
|683,53
|Seyitler Kimya
|29,00
|4,09
|327,10
|Silverline Endüstri
|8,30
|4,53
|284,26
|Sinpaş GMYO
|3,99
|1,79
|243,97
|Smartiks Yazılım
|8,27
|8,39
|-15,70
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,24
|5,25
|556,23
|Söktaş
|5,23
|0,00
|207,55
|Sönmez Filament
|59,80
|9,93
|1125,41
|Sönmez Pamuklu
|25,40
|-5,93
|416,26
|Sumaş Suni Tahta
|38,00
|4,00
|287,25
|Şeker Fin. Kir.
|5,90
|2,43
|23,43
|Şekerbank
|1,44
|0,70
|32,08
|Şişe Cam
|7,18
|-0,69
|41,05
|Şok Marketler
|12,21
|3,21
|13,48
|T. Halk Bankası
|5,49
|3,00
|-7,11
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,28
|-6,04
|41,72
|T.S.K.B.
|1,84
|1,10
|52,07
|T.Tuborg
|18,66
|0,92
|56,81
|Taç Tarım Ürünleri
|10,44
|2,35
|234,62
|Tat Gıda
|10,52
|-2,59
|72,92
|TAV Havalimanları
|21,28
|7,31
|-21,66
|Taze Kuru Gıda
|221,90
|-9,80
|2964,92
|Tek-Art Turizm
|1,95
|1,56
|54,76
|Tekfen Holding
|16,07
|1,52
|-11,17
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,87
|-9,39
|182,62
|Temapol Polimer Plastik
|10,64
|-1,48
|103,83
|TGS Dış Ticaret
|9,17
|-0,65
|96,36
|Tofaş Oto. Fab.
|31,64
|1,93
|35,78
|Torunlar GMYO
|4,14
|10,70
|50,55
|Trabzon Liman
|32,18
|-1,95
|207,24
|Trabzonspor Sportif
|4,29
|-2,94
|99,53
|Trend GMYO
|13,86
|0,43
|530,00
|TSKB GMYO
|5,76
|14,06
|503,15
|Tuğçelik
|7,83
|3,43
|98,23
|Tukaş
|10,88
|-2,33
|-11,90
|Turcas Petrol
|5,03
|-2,52
|88,39
|Turkcell
|16,08
|4,76
|19,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,52
|14,78
|126,52
|Tüpraş
|108,40
|6,80
|-14,51
|Türk Hava Yolları
|12,96
|4,43
|-10,37
|Türk Prysmian Kablo
|11,86
|-9,88
|359,60
|Türk Telekom
|8,31
|4,66
|15,17
|Türk Traktör
|158,80
|4,13
|200,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|84,95
|-3,47
|102,26
|Türkiye Sigorta
|6,31
|4,82
|189,74
|Ufuk Yatırım
|13,59
|-2,37
|426,74
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,90
|-7,80
|318,51
|Ulusoy Elektrik
|50,00
|-2,72
|87,97
|Ulusoy Un Sanayi
|11,28
|-3,18
|195,29
|Umpaş Holding
|2,14
|58,52
|245,16
|Uşak Seramik
|2,32
|2,20
|91,19
|Utopya Turizm
|31,00
|-0,90
|530,08
|Uzertaş Boya
|51,25
|21,33
|2208,56
|Ülker Bisküvi
|22,00
|0,27
|-1,61
|Vakıf Fin. Kir.
|4,12
|4,83
|94,57
|Vakıf GMYO
|3,79
|2,99
|118,95
|Vakıf Yat. Ort.
|7,97
|6,41
|337,64
|Vakıflar Bankası
|4,65
|1,97
|-15,61
|Vakko Tekstil
|6,28
|1,45
|38,33
|Vanet Gıda
|7,47
|-8,90
|422,38
|Verusa Holding
|41,00
|-5,75
|121,02
|Verusaturk Girisim
|10,49
|8,14
|99,48
|Vestel
|20,92
|-4,47
|65,77
|Vestel Beyaz Eşya
|35,52
|0,00
|68,35
|Viking Kağıt
|6,43
|1,58
|243,85
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,41
|0,23
|82,23
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,08
|2,67
|24,19
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|44,20
|7,80
|606,51
|Yataş
|13,36
|-2,69
|82,02
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,82
|-2,80
|137,27
|Yeni Gimat GMYO
|12,48
|-0,48
|4,25
|Yeşil GMYO
|1,35
|3,05
|110,94
|Yeşil Yapı
|1,70
|6,25
|157,58
|Yeşil Yatırım Holding
|80,50
|-2,19
|616,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.200,00
|-2,93
|450,08
|Yonga Mobilya
|30,40
|1,33
|229,27
|Yükselen Çelik
|6,89
|-1,29
|124,80
|Yünsa
|13,88
|1,31
|37,87
|Zorlu Enerji
|2,67
|-0,74
|63,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)