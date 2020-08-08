Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|40.500,00
|-10,00
|34,19
|İş Bankası (C)
|4,73
|-1,46
|-26,21
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|0,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,60
|-10,89
|-5,26
|İş Girişim
|7,07
|-15,13
|86,05
|İş GMYO
|1,76
|-12,87
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|7,49
|-5,19
|86,01
|İş Yat. Ort.
|3,30
|13,01
|104,80
|İşbir Holding
|1.298,00
|-10,48
|201,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|-7,61
|37,10
|İttifak Holding
|3,05
|-14,33
|-18,01
|İz Hayvancılık Tarım
|4,00
|-18,70
|52,88
|İzmir Demir Çelik
|15,99
|-12,05
|95,24
|İzmir Fırça
|2,40
|-11,11
|33,33
|Jantsa Jant Sanayi
|98,00
|-11,79
|84,25
|Kafein Yazılım
|17,15
|-8,48
|54,42
|Kaplamin
|8,81
|-9,46
|58,74
|Kardemir (A)
|3,64
|-17,27
|37,36
|Kardemir (B)
|3,06
|-10,53
|15,91
|Kardemir (D)
|2,66
|-11,04
|0,00
|Karel Elektronik
|16,58
|-4,71
|14,11
|Karsan Otomotiv
|2,71
|-7,82
|71,52
|Karsu Tekstil
|4,93
|-14,11
|52,16
|Kartonsan
|603,90
|-10,65
|56,31
|Katmerciler Ekipman
|4,63
|-10,27
|20,57
|Kent Gıda
|1.422,00
|-34,39
|708,87
|Kerevitaş Gıda
|4,94
|-8,18
|51,53
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|-13,04
|-27,27
|Kiler GMYO
|8,95
|36,64
|136,15
|Klimasan Klima
|13,70
|-13,40
|-35,42
|Koç Holding
|15,00
|-7,24
|-25,03
|Konfrut Gıda
|10,85
|-12,85
|38,75
|Konya Çimento
|419,90
|-10,85
|54,77
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,10
|-6,80
|-12,71
|Koza Altın
|86,00
|-0,52
|16,14
|Koza Madencilik
|13,63
|-4,28
|35,89
|Körfez GMYO
|5,34
|-19,70
|123,43
|Kristal Kola
|1,88
|-12,56
|24,50
|Kron Telekomünikasyon
|24,98
|-16,62
|96,38
|Kuştur Kuşadası Turizm
|61,20
|-34,30
|160,70
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,40
|-14,89
|45,45
|Kütahya Porselen
|26,00
|-20,25
|292,75
|Lider Faktoring
|2,83
|-8,12
|54,22
|Link Bilgisayar
|25,90
|1,01
|42,70
|Logo Yazılım
|84,95
|-5,77
|39,72
|Lokman Hekim Sağlık
|7,41
|-10,83
|28,20
|Lüks Kadife
|22,48
|16,78
|160,19
|Makina Takım
|2,17
|-8,05
|15,43
|Marka Yatırım Holding
|2,17
|-15,89
|83,90
|Marmaris Altınyunus
|107,60
|-14,54
|51,55
|Marshall
|117,80
|-19,70
|147,79
|Martı GMYO
|1,90
|-10,38
|88,12
|Martı Otel
|1,05
|-12,50
|15,38
|Mavi Giyim
|36,42
|-12,11
|-37,10
|Mazhar Zorlu Holding
|13,60
|-13,81
|12,49
|Mega Polietilen
|3,38
|-16,95
|166,47
|Menderes Tekstil
|2,94
|-3,29
|124,43
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|29,40
|-19,36
|51,23
|Merko Gıda
|1,70
|-10,99
|61,90
|Metemtur Otelcilik
|2,06
|-10,43
|15,73
|Metro Holding
|1,82
|-8,08
|31,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,29
|-11,08
|67,86
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,19
|-11,34
|-58,93
|Migros Ticaret
|38,54
|-13,90
|59,12
|Milpa
|3,66
|-4,94
|67,12
|Mistral GMYO
|2,87
|7,09
|51,85
|MLP Sağlık
|15,63
|-10,22
|-2,31
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,64
|-5,75
|43,86
|Mondi Tire Kutsan
|5,75
|-7,26
|38,89
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.103,40
|0,05
|2,81
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,04
|-8,01
|73,27
|Net Holding
|2,27
|-9,92
|-12,69
|Netaş Telekom.
|14,43
|-13,23
|10,49
|Niğbaş Niğde Beton
|15,29
|-4,50
|146,61
|Nuh Çimento
|17,70
|-0,39
|61,13
|Nurol GMYO
|8,15
|7,80
|128,29
|Odaş Elektrik
|2,22
|-11,90
|53,56
|Olmuksan-IP
|4,51
|-11,91
|76,11
|Orge Enerji Elektrik
|7,06
|-2,89
|42,34
|Orma Orman Mahsulleri
|9,75
|-20,41
|253,26
|Osmanlı Menkul
|13,12
|4,88
|214,23
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,37
|-15,96
|41,07
|Otokar
|153,20
|-8,86
|4,19
|Oyak Çimento
|7,66
|-7,82
|39,33
|Oyak Yat. Ort.
|6,53
|0,77
|182,85
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,15
|-7,62
|1,98
|Özak GMYO
|3,92
|-15,33
|52,53
|Özbal Çelik Boru
|2,98
|-9,70
|84,88
|Özderici GMYO
|2,02
|-14,77
|28,66
|Özerden Plastik
|2,02
|-1,94
|-11,40
|Panora GMYO
|5,24
|-5,42
|-6,46
|Papilon Savunma
|14,09
|-11,99
|82,84
|Park Elek.Madencilik
|3,68
|-13,62
|20,66
|Parsan
|17,13
|-10,55
|1,12
|Pegasus
|45,40
|-5,06
|-47,45
|Peker GMYO
|9,96
|-10,67
|218,21
|Penguen Gıda
|2,82
|-6,62
|208,06
|Pera GMYO
|1,33
|-18,40
|41,49
|Pergamon Dış Ticaret
|11,26
|-5,70
|45,52
|Petkim
|3,64
|-6,91
|-4,46
|Petrokent Turizm
|716,80
|-24,91
|459,56
|Pınar Et Ve Un
|19,21
|-0,72
|109,49
|Pınar Su
|5,37
|-1,47
|131,47
|Pınar Süt
|19,20
|-3,13
|51,54
|Plastikkart
|10,42
|-15,08
|12,41
|Polisan Holding
|2,99
|-9,12
|-0,91
|Politeknik Metal
|154,00
|-4,41
|102,44
|Prizma Press Matbaacılık
|3,46
|-11,96
|-19,53
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.198,10
|0,30
|8,15
|QNB Finans Fin. Kir.
|118,00
|-34,30
|-8,60
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|688,00
|1,16
|20,17
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,60
|6,94
|59,82
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|34,10
|-5,80
|-14,54
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|57,60
|29,73
|155,77
|QNB Finansbank
|58,45
|-34,29
|55,87
|Ral Yatırım Holding
|22,30
|1,36
|227,94
|Ray Sigorta
|5,75
|-6,96
|68,13
|Reysaş GMYO
|4,48
|-10,40
|-2,40
|Reysaş Lojistik
|4,77
|-6,47
|8,90
|Rhea Girişim
|2,29
|-19,08
|92,44
|Rodrigo Tekstil
|2,36
|-10,94
|30,39
|Royal Halı
|2,67
|26,54
|94,89
|RTA Laboratuvarları
|51,85
|38,41
|2134,91
|Sabancı Holding
|7,81
|-6,80
|-14,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,59
|-13,08
|64,68
|Sanel Mühendislik
|3,18
|-12,64
|8,38
|Sanifoam Sünger
|5,14
|-11,07
|2,80
|Sanko Pazarlama
|7,05
|-9,50
|-7,85
|Saray Matbaacılık
|3,35
|-7,71
|159,13
|Sarkuysan
|6,60
|-3,08
|38,48
|Sasa Polyester
|12,47
|-7,83
|61,32
|Say Reklamcılık
|4,02
|-6,73
|79,46
|Sekuro Plastik
|7,10
|-7,79
|32,46
|Selçuk Ecza Deposu
|8,20
|-3,42
|37,47
|Selçuk Gıda
|3,32
|-5,95
|93,02
|Senkron Güvenlik
|2,11
|-11,72
|-22,71
|Serve Film Prodüksiyon
|5,50
|-8,64
|245,91
|Servet GMYO
|20,88
|-8,74
|145,65
|Seyitler Kimya
|8,80
|-0,45
|29,60
|Silverline Endüstri
|3,72
|-3,63
|72,22
|Sinpaş GMYO
|1,32
|-13,16
|13,79
|Smartiks Yazılım
|7,41
|-5,96
|-24,46
|Soda Sanayii
|6,69
|2,61
|12,88
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,16
|-15,33
|164,16
|Söktaş
|3,71
|-12,71
|118,17
|Sönmez Filament
|8,81
|-12,43
|80,53
|Sönmez Pamuklu
|10,01
|0,40
|103,46
|Sumaş Suni Tahta
|14,82
|-18,57
|49,70
|Şeker Fin. Kir.
|4,41
|-11,62
|-7,74
|Şekerbank
|1,35
|-8,78
|3,05
|Şişe Cam
|6,03
|4,51
|17,73
|Şok Marketler
|11,53
|-14,15
|7,16
|T. Halk Bankası
|5,00
|-9,42
|-15,40
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,66
|-10,22
|-4,45
|T.S.K.B.
|1,07
|-5,31
|-11,57
|T.Tuborg
|14,34
|-2,65
|20,50
|Taç Tarım Ürünleri
|4,66
|-8,45
|49,36
|Tat Gıda
|9,83
|-13,85
|61,58
|TAV Havalimanları
|17,08
|2,89
|-37,12
|Taze Kuru Gıda
|41,68
|-19,77
|475,69
|Tek-Art Turizm
|1,51
|-12,21
|19,84
|Tekfen Holding
|14,33
|-6,34
|-22,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,90
|-7,96
|40,48
|Temapol Polimer Plastik
|7,05
|-11,65
|35,06
|TGS Dış Ticaret
|8,69
|1,64
|86,08
|Tofaş Oto. Fab.
|22,90
|-9,91
|-1,73
|Torunlar GMYO
|3,80
|-12,64
|38,18
|Trabzon Liman
|12,17
|-11,56
|14,17
|Trabzonspor Sportif
|3,36
|-16,21
|56,28
|Trakya Cam
|3,90
|3,17
|15,01
|Trend GMYO
|4,75
|-12,52
|115,91
|TSKB GMYO
|3,12
|-9,83
|132,84
|Tuğçelik
|5,19
|-15,20
|31,39
|Tukaş
|8,54
|-3,50
|-30,85
|Turcas Petrol
|3,10
|-13,89
|16,10
|Turkcell
|14,90
|0,27
|7,97
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,71
|-14,08
|4,68
|Tüpraş
|77,90
|-5,63
|-38,56
|Türk Hava Yolları
|10,75
|0,56
|-25,66
|Türk Prysmian Kablo
|5,07
|-9,46
|96,47
|Türk Telekom
|6,96
|-3,87
|-3,54
|Türk Traktör
|96,50
|-10,65
|82,38
|Türker Proje Gayrimenkul
|68,00
|12,68
|61,90
|Ufuk Yatırım
|6,86
|0,15
|165,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,27
|-14,60
|101,42
|Ulusoy Elektrik
|41,58
|-3,97
|56,32
|Ulusoy Un Sanayi
|9,85
|-0,91
|157,85
|Umpaş Holding
|0,68
|-1,45
|9,68
|Uşak Seramik
|1,61
|-7,47
|32,68
|Utopya Turizm
|6,90
|-4,30
|40,24
|Uzertaş Boya
|4,19
|-3,90
|88,74
|Ülker Bisküvi
|22,10
|-15,20
|-1,16
|Vakıf Fin. Kir.
|4,58
|-3,38
|89,26
|Vakıf GMYO
|3,40
|-0,58
|96,42
|Vakıf Yat. Ort.
|10,48
|-19,75
|475,46
|Vakıflar Bankası
|4,06
|-9,78
|-26,32
|Vakko Tekstil
|4,50
|-12,62
|-0,88
|Vanet Gıda
|1,51
|-10,12
|5,59
|Verusa Holding
|26,36
|-8,22
|42,10
|Verusaturk Girisim
|5,56
|-5,60
|5,73
|Vestel
|15,73
|-10,22
|24,64
|Vestel Beyaz Eşya
|27,32
|-1,01
|29,49
|Viking Kağıt
|4,61
|-4,16
|146,52
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,73
|-5,33
|54,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,05
|-4,21
|-17,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,00
|-5,93
|107,80
|Yataş
|8,13
|-9,87
|10,76
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,50
|-11,66
|55,28
|Yeni Gimat GMYO
|11,70
|-1,68
|-2,27
|Yeşil GMYO
|0,82
|-9,89
|28,12
|Yeşil Yapı
|0,85
|-10,53
|28,79
|Yeşil Yatırım Holding
|16,15
|-12,70
|43,81
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.645,00
|1,70
|159,59
|Yonga Mobilya
|25,74
|-7,41
|178,80
|Yükselen Çelik
|14,46
|-9,62
|135,89
|Yünsa
|11,85
|-15,72
|17,70
|Zorlu Enerji
|2,21
|-8,68
|35,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)