Genç Birikim’in yeni sayısı çıktı: Gazze’de barış ancak güçle gerçekleşebilir

Yirmi beşinci (25.) yayın döneminin içerisinde olan Genç Birikim’in Ağustos 2026 (290.) sayısında

araştırmacı yazar Ali Kaçar, ‘Gazze’de Barış Ancak Güçle Gerçekleşebilir’ başlıklı makalesiyle; Siyonist İsrail için ateşkes anlaşmalarının hiçbir öneminin olmadığını, ihanetlerinin ve verdikleri sözlerde durmamalarının temel karakterleri olduğunu vurguladıktan sonra Batılı emperyal ülkeleri yedeğine alan bu ırkçı rejimin yaptığı katliam ve hainlikleri bir bir ortaya koyuyor.

KUR’AN’DAKİ KISSALARIN ÖĞRETİLERİ

Ayın dosya konuları, Şehadetinin 60. Yılında Seyyid Kutub – Kur’an’daki Kıssaların Öğretileri olarak belirlenmiş. Dosya konuları çerçevesinde;

Seyyid Kutub’u İslami Etüdler Eseriyle Yeniden Hatırlamak başlıklı yazısında Fatih Pala, şehadetinin 60. yılı olması sebebiyle “Yoldaki İşaretler” kitabı kadar önemli gördüğü “İslami Etüdler” eseri özelinde şehid Seyyid Kutub’u yeniden gündem etmiş.

Kur’an Kıssalarında Tevhid Mücadelesi ve Sabır başlığını verdiği yazısında Emrah Doğru, Kur'an kıssalarında; tevhid davasının bütün peygamberlerin ortak mücadelesi ve bu mücadelenin en önemli azığının da sabır olduğunu hatırlatmış.

Hayatı Kur’an Aynasında Okumak: Kıssalar ve Bilincimiz başlıklı çalışmasında İmren Büyüköz, yüce Allah’ın Kur’an’daki kıssalarla hem yüksek bir duygusal zekâ eğitimi vermekte hem de bu eğitimi bizim gibi etten kemikten insanlar üzerinden sunmakta olduğuna dikkat çekmiş.

İlahi Aynada İnsan başlığı altında topladığı düşüncelerinde Kanarya Banu Dağ, ümmetin ihtiyacının, kıssaları ezberleyen hafızalardan ziyade kıssalarla yoğrulmuş şahsiyetler olduğu gerçeğine parmak basmış.

MUAZZAM TERBİYEDEN PAY SAHİBİ OLMAK

Kur’an Aynasında Kendimizi Aramak başlığıyla sunduğu fikirlerinde Kemal Ünlütaş, kıssaların; sadece geçmişi öğrenmek için değil, geleceğimizi inşa etmek için Kur’an’da yer aldığına vurgu yapmış.

Tarih, Geçmişten Geleceğe Akan Nehirdir başlığını verdiği yazısında Sümeyye Demirci, bize kadar ulaşmış Kur’an’daki kıssalarını, bireysel ve toplumsal manada baş gözü ve kalp gözüyle okumak, Rabbimizin bizim için indirdiği muazzam terbiyeden pay sahibi olmak için çaba sarf etmek gerektiğine değinmiş.

Kıssadan Hisse: Züleyha Çağı başlıklı yazısında Taşkın Önel, insanın kodlarını yazanın ve en iyi bilenin Allah (cc) olduğunu, saf ve temiz fıtrata bir an önce dönülmesi gerektiğini kaydetmiş.

Ayrıca Psk. İmren Büyüköz’ün Kur’an ve Psikoloji Işığında Stres Yönetimi Üzerine Bütüncül Bir Yaklaşım - V, Rüveyde Bera Pala’nın Müslüman Kardeşlerin Üzerindeki Zarif El: Hasan el-Benna başlıklı yazıları; Taşkın Önel’in Bir Bir Hep Oldu başlıklı şiiri; Dr. İsmail Ceylan’ın İspanya Cezalandırılıyor mu? başlığını taşıyan çevirisi de dergide yer almış.

Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye yayın hayatında başarılar diliyoruz.