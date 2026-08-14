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Ormanın ateş savaşçıları Yangını söndürüp halay çektiler

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Ormanın ateş savaşçıları Yangını söndürüp halay çektiler

Siirt’in Eruh ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürdükten sonra aynı kıyafetlerle katıldıkları düğünde halay çekti.

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Foto - Ormanın ateş savaşçıları Yangını söndürüp halay çektiler

Ekiplerin yangınla mücadelesi ve halay çektikleri anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

#2
Foto - Ormanın ateş savaşçıları Yangını söndürüp halay çektiler

Eruh ilçesi Yelkesen köyü sınırlarında, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

#3
Foto - Ormanın ateş savaşçıları Yangını söndürüp halay çektiler

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale edip alevleri söndürdü.

#4
Foto - Ormanın ateş savaşçıları Yangını söndürüp halay çektiler

Yangınla mücadelede yoğun çaba gösteren ekipler, görevlerini tamamladıktan sonra da aynı kıyafetlerle ilçedeki düğüne katıldı.

#5
Foto - Ormanın ateş savaşçıları Yangını söndürüp halay çektiler

İşçilerin yangına müdahalesi ve yöresel müziklerle halay çektiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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