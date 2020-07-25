Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|46.500,00
|-6,06
|54,07
|İş Bankası (C)
|5,29
|-0,56
|-17,47
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|-9,84
|91,91
|İş Fin.Kir.
|4,23
|3,42
|11,32
|İş Girişim
|8,98
|7,42
|136,32
|İş GMYO
|2,14
|-0,93
|21,59
|İş Y. Men. Değ.
|7,56
|5,73
|87,74
|İş Yat. Ort.
|2,65
|-2,57
|64,46
|İşbir Holding
|1.349,30
|-4,30
|213,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|-2,06
|53,23
|İttifak Holding
|4,43
|22,38
|19,09
|İz Hayvancılık Tarım
|4,97
|5,74
|89,95
|İzmir Demir Çelik
|18,10
|2,38
|121,00
|İzmir Fırça
|2,78
|-3,47
|54,44
|Jantsa Jant Sanayi
|103,20
|14,79
|94,03
|Kafein Yazılım
|18,93
|-0,94
|70,45
|Kapital Yat. Holding
|4,62
|25,89
|90,91
|Kaplamin
|9,72
|0,62
|75,14
|Kardemir (A)
|4,30
|0,00
|62,26
|Kardemir (B)
|3,55
|3,50
|34,47
|Kardemir (D)
|3,10
|0,00
|16,54
|Karel Elektronik
|16,89
|-2,93
|16,24
|Karsan Otomotiv
|3,09
|-6,93
|95,57
|Karsu Tekstil
|6,03
|-1,63
|86,11
|Kartonsan
|703,80
|16,43
|82,17
|Katmerciler Ekipman
|5,08
|-1,17
|32,29
|Kent Gıda
|2.211,20
|61,04
|1157,79
|Kerevitaş Gıda
|5,41
|-6,88
|65,95
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|6,67
|-12,73
|Kiler GMYO
|5,95
|0,85
|56,99
|Klimasan Klima
|16,85
|6,98
|-20,57
|Koç Holding
|17,45
|-1,02
|-12,79
|Konfrut Gıda
|11,18
|4,49
|42,97
|Konya Çimento
|413,80
|18,91
|52,52
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,36
|-2,52
|-2,80
|Koza Altın
|87,15
|1,75
|17,69
|Koza Madencilik
|14,50
|1,12
|44,57
|Körfez GMYO
|4,55
|32,65
|90,38
|Kristal Kola
|2,38
|1,28
|57,62
|Kron Telekomünikasyon
|31,00
|5,08
|143,71
|Kuştur Kuşadası Turizm
|70,00
|20,79
|198,19
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,85
|-4,04
|72,73
|Kütahya Porselen
|33,58
|-29,92
|407,25
|Lider Faktoring
|3,04
|-4,10
|65,67
|Link Bilgisayar
|27,72
|5,80
|52,73
|Logo Yazılım
|92,30
|0,44
|51,81
|Lokman Hekim Sağlık
|8,67
|-3,56
|50,00
|Lüks Kadife
|19,88
|-11,41
|130,09
|Makina Takım
|2,32
|-4,92
|23,40
|Marka Yatırım Holding
|2,73
|-0,73
|131,36
|Marmaris Altınyunus
|131,60
|17,08
|85,35
|Marshall
|100,30
|12,38
|110,98
|Martı GMYO
|2,25
|1,35
|122,77
|Martı Otel
|1,31
|-2,24
|43,96
|Mavi Giyim
|45,46
|-2,24
|-21,49
|Mazhar Zorlu Holding
|15,39
|-5,00
|27,30
|Mega Polietilen
|4,10
|-0,97
|223,23
|Menderes Tekstil
|3,00
|0,00
|129,01
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|36,62
|18,90
|88,37
|Merko Gıda
|1,94
|8,99
|84,76
|Metemtur Otelcilik
|2,42
|-1,22
|35,96
|Metro Holding
|2,05
|-2,84
|48,55
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,85
|-0,26
|96,43
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,49
|-1,58
|-53,31
|Migros Ticaret
|42,96
|3,27
|77,37
|Milpa
|3,88
|-4,20
|77,17
|Mistral GMYO
|2,76
|4,15
|46,03
|MLP Sağlık
|18,28
|-10,22
|14,25
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,74
|2,35
|52,63
|Mondi Tire Kutsan
|6,56
|-4,09
|58,45
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.102,20
|0,06
|2,70
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|24,96
|-2,73
|96,23
|Net Holding
|2,56
|-2,29
|-1,54
|Netaş Telekom.
|17,83
|0,56
|36,52
|Niğbaş Niğde Beton
|18,77
|21,02
|202,74
|Nuh Çimento
|17,39
|3,27
|58,31
|Nurol GMYO
|6,80
|23,86
|90,48
|Odaş Elektrik
|2,71
|-5,57
|87,45
|Olmuksan-IP
|5,20
|0,97
|103,05
|Orge Enerji Elektrik
|7,50
|4,02
|51,21
|Orma Orman Mahsulleri
|10,75
|9,69
|289,49
|Osmanlı Menkul
|15,16
|20,80
|262,61
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,94
|-2,97
|75,00
|Otokar
|168,90
|-0,06
|14,87
|Oyak Çimento
|8,80
|-3,61
|60,07
|Oyak Yat. Ort.
|6,73
|-1,75
|191,51
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,81
|8,55
|23,35
|Özak GMYO
|4,79
|-1,84
|86,38
|Özbal Çelik Boru
|3,59
|-5,03
|122,72
|Özderici GMYO
|2,48
|0,81
|57,96
|Özerden Plastik
|2,15
|-5,29
|-5,70
|Panora GMYO
|5,76
|0,35
|2,83
|Papilon Savunma
|17,01
|-3,08
|120,73
|Park Elek.Madencilik
|4,53
|4,62
|48,52
|Parsan
|19,65
|1,87
|16,00
|Pegasus
|51,45
|-0,87
|-40,45
|Peker GMYO
|9,11
|3,29
|191,05
|Penguen Gıda
|2,73
|23,72
|198,23
|Pera GMYO
|1,81
|10,37
|92,55
|Pergamon Dış Ticaret
|12,60
|3,19
|62,84
|Petkim
|4,22
|-0,24
|10,76
|Petrokent Turizm
|652,10
|61,01
|409,06
|Pınar Et Ve Un
|19,95
|2,57
|117,56
|Pınar Su
|5,70
|-0,52
|145,69
|Pınar Süt
|19,95
|0,76
|57,46
|Plastikkart
|13,22
|-8,64
|42,61
|Polisan Holding
|3,22
|2,22
|6,71
|Politeknik Metal
|137,00
|3,01
|80,09
|Prizma Press Matbaacılık
|4,10
|-3,07
|-4,65
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.192,20
|0,08
|7,62
|QNB Finans Fin. Kir.
|122,80
|43,21
|-4,88
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|663,20
|-0,35
|15,84
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|37,21
|4,94
|42,95
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|38,47
|-0,34
|-3,58
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|38,14
|20,62
|69,36
|QNB Finansbank
|60,85
|45,09
|62,27
|Ral Yatırım Holding
|19,96
|6,80
|193,53
|Ray Sigorta
|6,66
|0,30
|94,74
|Reysaş GMYO
|5,32
|-2,39
|15,90
|Reysaş Lojistik
|5,50
|-6,78
|25,57
|Rhea Girişim
|2,82
|17,50
|136,97
|Rodrigo Tekstil
|2,68
|1,52
|48,07
|Royal Halı
|2,15
|0,47
|56,93
|RTA Laboratuvarları
|34,52
|-3,68
|1387,93
|Sabancı Holding
|9,13
|-3,39
|0,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,45
|0,45
|104,13
|Sanel Mühendislik
|3,74
|-5,56
|27,47
|Sanifoam Sünger
|6,04
|3,78
|20,80
|Sanko Pazarlama
|7,97
|1,30
|4,18
|Saray Matbaacılık
|3,51
|-1,40
|171,51
|Sarkuysan
|7,18
|3,16
|50,65
|Sasa Polyester
|13,70
|-1,65
|77,23
|Say Reklamcılık
|4,52
|1,57
|101,79
|Sekuro Plastik
|7,76
|1,70
|44,78
|Selçuk Ecza Deposu
|8,68
|0,23
|45,52
|Selçuk Gıda
|3,24
|7,64
|88,37
|Senkron Güvenlik
|2,59
|-4,43
|-5,13
|Serve Film Prodüksiyon
|6,30
|1,61
|296,23
|Servet GMYO
|21,00
|18,64
|147,06
|Seyitler Kimya
|9,01
|0,45
|32,70
|Silverline Endüstri
|3,88
|-3,96
|79,63
|Sinpaş GMYO
|1,56
|-2,50
|34,48
|Smartiks Yazılım
|8,40
|-3,45
|-14,37
|Soda Sanayii
|7,33
|3,39
|23,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,07
|0,50
|213,82
|Söktaş
|3,53
|14,24
|107,58
|Sönmez Filament
|9,43
|8,14
|93,24
|Sönmez Pamuklu
|9,58
|9,99
|94,72
|Sumaş Suni Tahta
|15,30
|13,33
|54,55
|Şeker Fin. Kir.
|4,66
|0,22
|-2,51
|Şekerbank
|1,62
|-2,41
|23,66
|Şişe Cam
|6,46
|4,19
|26,13
|Şok Marketler
|14,20
|4,18
|31,97
|T. Halk Bankası
|5,85
|-2,82
|-1,02
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|53,35
|31,08
|22,36
|T.S.K.B.
|1,25
|-1,57
|3,31
|T.Tuborg
|15,20
|-0,26
|27,73
|Taç Tarım Ürünleri
|5,46
|0,18
|75,00
|Tat Gıda
|11,07
|5,03
|81,96
|TAV Havalimanları
|17,92
|1,59
|-34,03
|Taze Kuru Gıda
|36,92
|60,66
|409,94
|Tek-Art Turizm
|1,85
|-7,04
|46,83
|Tekfen Holding
|16,55
|-4,56
|-10,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,31
|-5,68
|50,24
|Temapol Polimer Plastik
|8,32
|4,00
|59,39
|TGS Dış Ticaret
|8,15
|-2,63
|74,52
|Tofaş Oto. Fab.
|25,62
|-5,39
|9,95
|Torunlar GMYO
|4,77
|0,85
|73,45
|Trabzon Liman
|14,63
|-0,14
|37,24
|Trabzonspor Sportif
|4,19
|-6,05
|94,88
|Trakya Cam
|4,31
|-3,36
|27,10
|Trend GMYO
|4,78
|-3,24
|117,27
|TSKB GMYO
|3,43
|-1,15
|155,97
|Tuğçelik
|6,28
|-5,85
|58,99
|Tukaş
|8,70
|-1,14
|-29,55
|Turcas Petrol
|3,77
|-2,58
|41,20
|Turkcell
|16,06
|-0,74
|16,38
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,29
|3,24
|29,33
|Tüpraş
|87,35
|0,63
|-31,11
|Türk Hava Yolları
|11,74
|-1,59
|-18,81
|Türk Prysmian Kablo
|5,70
|1,79
|120,89
|Türk Telekom
|8,04
|-3,37
|9,09
|Türk Traktör
|100,90
|0,80
|90,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|60,10
|8,68
|43,10
|Ufuk Yatırım
|7,44
|25,46
|188,37
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,01
|-8,41
|136,32
|Ulusoy Elektrik
|43,28
|2,95
|62,71
|Ulusoy Un Sanayi
|9,82
|2,19
|157,07
|Umpaş Holding
|0,76
|0,00
|22,58
|Uşak Seramik
|1,83
|0,00
|50,81
|Utopya Turizm
|7,32
|5,32
|48,78
|Uzertaş Boya
|4,60
|-7,63
|107,21
|Ülker Bisküvi
|26,58
|-0,30
|18,87
|Vakıf Fin. Kir.
|3,25
|3,50
|34,30
|Vakıf GMYO
|3,07
|-1,29
|77,36
|Vakıf Yat. Ort.
|8,93
|60,61
|390,35
|Vakıflar Bankası
|4,88
|-2,20
|-11,43
|Vakko Tekstil
|5,31
|-2,93
|16,96
|Vanet Gıda
|1,75
|-2,78
|22,38
|Verusa Holding
|29,24
|1,67
|57,62
|Verusaturk Girisim
|5,88
|1,03
|11,81
|Vestel
|17,99
|2,68
|42,55
|Vestel Beyaz Eşya
|28,84
|3,30
|36,69
|Viking Kağıt
|5,21
|3,99
|178,61
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,04
|2,54
|66,94
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|0,43
|-4,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,23
|5,64
|127,46
|Yataş
|8,89
|-0,11
|21,12
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,91
|-3,96
|80,75
|Yeni Gimat GMYO
|12,07
|-0,82
|0,83
|Yeşil GMYO
|0,98
|-1,01
|53,13
|Yeşil Yapı
|1,00
|-2,91
|51,52
|Yeşil Yatırım Holding
|18,47
|-5,86
|64,47
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.050,00
|0,00
|139,39
|Yonga Mobilya
|29,38
|22,42
|217,97
|Yükselen Çelik
|13,35
|16,80
|117,78
|Yünsa
|15,43
|-4,22
|53,26
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|41,90
|5,09
|Zorlu Enerji
|2,64
|-2,22
|61,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)