Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|360.036,60
|-13,23
|117,11
|İş Bankası (B)
|58.900,00
|-1,01
|95,16
|İş Bankası (C)
|4,95
|3,13
|-22,78
|İş Bankası (Kur.)
|518.999,90
|-9,11
|147,14
|İş Fin.Kir.
|3,90
|-1,52
|2,63
|İş Girişim
|6,68
|-0,45
|75,79
|İş GMYO
|1,67
|1,21
|-5,11
|İş Y. Men. Değ.
|5,79
|-2,20
|43,79
|İş Yat. Ort.
|2,45
|-3,54
|52,05
|İşbir Holding
|735,00
|-9,26
|70,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|-1,56
|1,61
|İttifak Holding
|2,78
|-2,11
|-25,27
|İz Hayvancılık Tarım
|4,25
|-24,78
|62,43
|İzmir Demir Çelik
|12,50
|2,46
|52,63
|İzmir Fırça
|2,35
|-1,26
|30,56
|Jantsa Jant Sanayi
|73,55
|5,00
|38,28
|Kafein Yazılım
|15,98
|-4,14
|43,45
|Kapital Yat. Holding
|3,25
|-5,52
|34,30
|Kaplamin
|7,19
|-1,51
|29,55
|Kardemir (A)
|2,71
|1,12
|2,26
|Kardemir (B)
|2,51
|0,80
|-4,92
|Kardemir (D)
|2,51
|2,03
|-5,64
|Karel Elektronik
|15,26
|-4,57
|5,02
|Karsan Otomotiv
|1,81
|0,00
|14,56
|Karsu Tekstil
|3,39
|0,00
|4,63
|Kartonsan
|446,00
|-1,76
|15,44
|Katmerciler Ekipman
|3,76
|-2,08
|-2,08
|Kent Gıda
|559,10
|29,84
|218,03
|Kerevitaş Gıda
|3,95
|-1,25
|21,17
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|-10,00
|-18,18
|Kiler GMYO
|3,15
|9,00
|-16,89
|Klimasan Klima
|16,92
|-2,76
|-23,37
|Koç Holding
|16,14
|5,84
|-19,34
|Konfrut Gıda
|9,84
|-8,04
|25,83
|Konya Çimento
|260,70
|0,66
|-3,91
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,04
|0,00
|-13,18
|Koza Altın
|74,10
|0,68
|0,07
|Koza Madencilik
|12,06
|-3,21
|20,24
|Körfez GMYO
|3,03
|1,68
|26,78
|Kristal Kola
|1,90
|1,06
|25,83
|Kron Telekomünikasyon
|24,86
|6,51
|95,44
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,44
|-1,46
|53,76
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,69
|0,60
|2,42
|Kütahya Porselen
|22,38
|-10,98
|238,07
|Lider Faktoring
|2,23
|-1,76
|21,53
|Link Bilgisayar
|27,62
|-0,14
|52,18
|Logo Yazılım
|75,00
|-2,09
|23,36
|Lokman Hekim Sağlık
|6,91
|-3,49
|19,55
|Lüks Kadife
|11,29
|-14,08
|30,67
|Makina Takım
|1,77
|4,73
|-5,85
|Marka Yatırım Holding
|1,49
|8,76
|26,27
|Marmaris Altınyunus
|73,80
|-1,14
|3,94
|Marshall
|63,25
|3,94
|33,05
|Martı GMYO
|1,33
|4,72
|31,68
|Martı Otel
|1,00
|0,00
|9,89
|Mavi Giyim
|45,20
|10,51
|-21,93
|Mazhar Zorlu Holding
|17,38
|6,82
|43,76
|Mega Polietilen
|4,46
|9,31
|102,73
|Menderes Tekstil
|2,13
|20,34
|62,60
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,00
|-5,48
|2,88
|Merko Gıda
|1,31
|-3,68
|24,76
|Metal Gayrimenkul
|1,08
|-19,40
|18,68
|Metemtur Otelcilik
|2,02
|3,06
|13,48
|Metro Holding
|1,33
|-1,48
|-3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,05
|1,99
|4,59
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,20
|-0,90
|-58,75
|Migros Ticaret
|33,44
|-2,22
|38,07
|Milpa
|4,21
|-1,86
|92,24
|Mistral GMYO
|2,21
|3,76
|16,93
|MLP Sağlık
|16,73
|2,51
|4,56
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,83
|-6,15
|60,53
|Mondi Tire Kutsan
|6,85
|-0,58
|65,46
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,20
|0,05
|2,24
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,04
|0,56
|41,82
|Net Holding
|2,27
|-0,87
|-12,69
|Netaş Telekom.
|14,49
|1,40
|10,95
|Niğbaş Niğde Beton
|9,20
|1,10
|48,39
|Nuh Çimento
|12,90
|-1,07
|17,43
|Nurol GMYO
|4,31
|11,95
|20,73
|Odaş Elektrik
|1,94
|3,74
|34,19
|Olmuksan-IP
|4,39
|-3,52
|71,42
|Orge Enerji Elektrik
|5,45
|-0,18
|9,88
|Orma Orman Mahsulleri
|4,68
|-3,51
|69,57
|Osmanlı Menkul
|7,42
|-1,07
|77,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|3,21
|33,93
|Otokar
|133,50
|-3,61
|-9,21
|Oyak Çimento
|6,10
|7,96
|10,96
|Oyak Yat. Ort.
|6,08
|4,00
|163,36
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,09
|-1,90
|0,04
|Özak GMYO
|3,02
|0,33
|17,51
|Özbal Çelik Boru
|1,92
|1,59
|19,12
|Özderici GMYO
|1,66
|3,75
|5,73
|Özerden Plastik
|2,40
|-4,00
|5,26
|Panora GMYO
|5,40
|0,93
|-3,60
|Papilon Savunma
|15,93
|-7,54
|106,71
|Park Elek.Madencilik
|3,48
|2,96
|14,10
|Parsan
|15,50
|0,58
|-8,50
|Pegasus
|60,05
|11,72
|-30,50
|Peker GMYO
|6,06
|2,71
|93,61
|Penguen Gıda
|3,71
|17,03
|79,23
|Pera GMYO
|0,98
|1,03
|4,26
|Pergamon Dış Ticaret
|9,38
|7,08
|21,22
|Petkim
|3,53
|1,44
|-7,35
|Petrokent Turizm
|188,50
|3,69
|47,15
|Pınar Et Ve Un
|19,08
|-8,80
|108,07
|Pınar Su
|6,11
|-7,84
|163,36
|Pınar Süt
|19,15
|0,05
|51,14
|Plastikkart
|9,87
|2,60
|6,47
|Polisan Holding
|2,63
|1,54
|-12,84
|Politeknik Metal
|129,00
|-3,73
|69,58
|Prizma Press Matbaacılık
|3,77
|-1,57
|-12,33
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.183,70
|0,14
|6,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|106,40
|-0,56
|-17,58
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|657,00
|0,32
|14,76
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,94
|0,21
|30,39
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|35,44
|2,72
|-11,18
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|26,30
|2,94
|16,79
|QNB Finansbank
|48,12
|-1,76
|28,32
|Ral Yatırım Holding
|14,15
|3,21
|108,09
|Ray Sigorta
|6,30
|-8,83
|84,21
|Reysaş GMYO
|4,82
|-1,83
|5,01
|Reysaş Lojistik
|6,37
|-3,78
|45,43
|Rhea Girişim
|2,08
|5,58
|74,79
|Rodrigo Tekstil
|2,70
|12,50
|49,17
|Royal Halı
|2,05
|-3,76
|49,64
|RTA Laboratuvarları
|22,70
|-27,06
|878,45
|Sabancı Holding
|8,30
|-1,66
|-8,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,70
|0,21
|115,60
|Salix Yatırım Holding
|8,13
|-0,25
|12,76
|Sanel Mühendislik
|5,41
|0,37
|33,58
|Sanifoam Sünger
|5,79
|-3,34
|15,80
|Sanko Pazarlama
|7,46
|-2,10
|-3,62
|Saray Matbaacılık
|2,25
|4,17
|25,70
|Sarkuysan
|5,62
|-1,06
|16,36
|Sasa Polyester
|10,20
|1,80
|31,95
|Say Reklamcılık
|3,75
|8,07
|67,41
|Sekuro Plastik
|5,39
|-1,46
|0,56
|Selçuk Ecza Deposu
|8,16
|-10,23
|36,80
|Selçuk Gıda
|3,12
|-10,34
|81,40
|Senkron Güvenlik
|2,92
|-3,31
|6,96
|Serve Film Prodüksiyon
|5,05
|9,78
|217,61
|Servet GMYO
|16,38
|-0,12
|92,71
|Seyitler Kimya
|9,10
|-3,81
|34,02
|Silverline Endüstri
|2,59
|-0,77
|19,91
|Sinpaş GMYO
|1,13
|-0,88
|-2,59
|Smartiks Yazılım
|9,25
|-5,61
|-5,71
|Soda Sanayii
|5,64
|-0,32
|-4,84
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,00
|-13,28
|238,00
|Söktaş
|3,43
|-1,15
|29,43
|Sönmez Filament
|6,52
|-0,91
|33,61
|Sönmez Pamuklu
|6,63
|1,38
|34,76
|Sumaş Suni Tahta
|11,62
|-1,11
|17,37
|Şeker Fin. Kir.
|5,07
|2,84
|6,07
|Şekerbank
|1,14
|3,64
|-12,98
|Şişe Cam
|4,84
|-0,99
|-5,50
|Şok Marketler
|11,70
|-1,35
|8,74
|T. Halk Bankası
|5,32
|1,33
|-9,98
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,60
|0,59
|-6,88
|T.S.K.B.
|1,10
|5,77
|-9,09
|T.Tuborg
|14,49
|-1,83
|21,76
|Taç Tarım Ürünleri
|4,75
|-26,81
|52,24
|Tat Gıda
|9,10
|-2,47
|49,58
|TAV Havalimanları
|20,30
|8,50
|-25,27
|Taze Kuru Gıda
|13,70
|-27,05
|89,23
|Tek-Art Turizm
|1,34
|-1,47
|6,35
|Tekfen Holding
|14,01
|0,57
|-24,48
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,31
|1,25
|74,05
|Temapol Polimer Plastik
|7,12
|7,39
|36,40
|TGS Dış Ticaret
|4,99
|3,53
|6,85
|Tofaş Oto. Fab.
|22,24
|3,44
|-4,56
|Torunlar GMYO
|2,56
|5,35
|-6,91
|Trabzon Liman
|13,18
|-5,99
|23,64
|Trabzonspor Sportif
|5,71
|10,23
|165,58
|Trakya Cam
|3,22
|0,41
|-5,04
|Trend GMYO
|3,85
|-0,52
|75,00
|TSKB GMYO
|3,11
|13,92
|132,09
|Tuğçelik
|4,69
|-1,88
|18,73
|Tukaş
|8,55
|-25,97
|-30,77
|Turcas Petrol
|2,90
|3,57
|8,61
|Turkcell
|14,16
|0,07
|2,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,93
|-1,50
|-7,49
|Tüpraş
|85,70
|6,92
|-32,41
|Türk Hava Yolları
|12,60
|12,40
|-12,86
|Türk Prysmian Kablo
|3,94
|0,25
|52,41
|Türk Telekom
|7,43
|-1,98
|0,81
|Türk Traktör
|61,10
|0,33
|15,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,08
|2,28
|2,57
|Ufuk Yatırım
|4,78
|1,27
|85,27
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,74
|-0,36
|29,25
|Ulusoy Elektrik
|32,88
|2,37
|23,61
|Ulusoy Un Sanayi
|9,33
|-6,14
|144,24
|Umpaş Holding
|0,66
|-12,00
|6,45
|Uşak Seramik
|1,66
|-1,19
|-1,78
|Utopya Turizm
|5,95
|-0,50
|20,93
|Uzertaş Boya
|3,75
|-16,29
|68,92
|Ülker Bisküvi
|23,60
|-0,25
|5,55
|Vakıf Fin. Kir.
|2,31
|0,87
|-4,55
|Vakıf GMYO
|2,33
|13,11
|34,61
|Vakıf Yat. Ort.
|2,37
|0,42
|1,72
|Vakıflar Bankası
|4,65
|2,65
|-15,61
|Vakko Tekstil
|4,82
|-1,63
|6,17
|Vanet Gıda
|1,59
|-7,02
|11,19
|Verusa Holding
|20,16
|5,27
|8,68
|Verusaturk Girisim
|4,94
|2,92
|-6,06
|Vestel
|14,17
|4,04
|12,28
|Vestel Beyaz Eşya
|23,20
|0,87
|7,41
|Viking Kağıt
|4,58
|-3,58
|144,92
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,03
|2,02
|25,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,32
|5,94
|-6,45
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,94
|-10,85
|58,53
|Yataş
|7,43
|0,95
|1,23
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,00
|0,00
|24,22
|Yeni Gimat GMYO
|12,02
|-0,33
|0,41
|Yeşil GMYO
|0,62
|-1,59
|-3,13
|Yeşil Yapı
|0,63
|-1,56
|-4,55
|Yeşil Yatırım Holding
|13,17
|-5,18
|17,28
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.510,10
|-10,58
|155,01
|Yonga Mobilya
|22,62
|16,00
|144,81
|Yükselen Çelik
|8,99
|3,93
|46,66
|Yünsa
|13,05
|0,38
|29,62
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|38,03
|Zorlu Enerji
|1,43
|6,72
|-12,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)