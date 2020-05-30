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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (9)

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:06:59 -
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 360.036,60 -13,23 117,11
İş Bankası (B) 58.900,00 -1,01 95,16
İş Bankası (C) 4,95 3,13 -22,78
İş Bankası (Kur.) 518.999,90 -9,11 147,14
İş Fin.Kir. 3,90 -1,52 2,63
İş Girişim 6,68 -0,45 75,79
İş GMYO 1,67 1,21 -5,11
İş Y. Men. Değ. 5,79 -2,20 43,79
İş Yat. Ort. 2,45 -3,54 52,05
İşbir Holding 735,00 -9,26 70,93
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 -1,56 1,61
İttifak Holding 2,78 -2,11 -25,27
İz Hayvancılık Tarım 4,25 -24,78 62,43
İzmir Demir Çelik 12,50 2,46 52,63
İzmir Fırça 2,35 -1,26 30,56
Jantsa Jant Sanayi 73,55 5,00 38,28
Kafein Yazılım 15,98 -4,14 43,45
Kapital Yat. Holding 3,25 -5,52 34,30
Kaplamin 7,19 -1,51 29,55
Kardemir (A) 2,71 1,12 2,26
Kardemir (B) 2,51 0,80 -4,92
Kardemir (D) 2,51 2,03 -5,64
Karel Elektronik 15,26 -4,57 5,02
Karsan Otomotiv 1,81 0,00 14,56
Karsu Tekstil 3,39 0,00 4,63
Kartonsan 446,00 -1,76 15,44
Katmerciler Ekipman 3,76 -2,08 -2,08
Kent Gıda 559,10 29,84 218,03
Kerevitaş Gıda 3,95 -1,25 21,17
Kervansaray Yat. Holding 0,45 -10,00 -18,18
Kiler GMYO 3,15 9,00 -16,89
Klimasan Klima 16,92 -2,76 -23,37
Koç Holding 16,14 5,84 -19,34
Konfrut Gıda 9,84 -8,04 25,83
Konya Çimento 260,70 0,66 -3,91
Kordsa Teknik Tekstil 11,04 0,00 -13,18
Koza Altın 74,10 0,68 0,07
Koza Madencilik 12,06 -3,21 20,24
Körfez GMYO 3,03 1,68 26,78
Kristal Kola 1,90 1,06 25,83
Kron Telekomünikasyon 24,86 6,51 95,44
Kuştur Kuşadası Turizm 36,44 -1,46 53,76
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,69 0,60 2,42
Kütahya Porselen 22,38 -10,98 238,07
Lider Faktoring 2,23 -1,76 21,53
Link Bilgisayar 27,62 -0,14 52,18
Logo Yazılım 75,00 -2,09 23,36
Lokman Hekim Sağlık 6,91 -3,49 19,55
Lüks Kadife 11,29 -14,08 30,67
Makina Takım 1,77 4,73 -5,85
Marka Yatırım Holding 1,49 8,76 26,27
Marmaris Altınyunus 73,80 -1,14 3,94
Marshall 63,25 3,94 33,05
Martı GMYO 1,33 4,72 31,68
Martı Otel 1,00 0,00 9,89
Mavi Giyim 45,20 10,51 -21,93
Mazhar Zorlu Holding 17,38 6,82 43,76
Mega Polietilen 4,46 9,31 102,73
Menderes Tekstil 2,13 20,34 62,60
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,00 -5,48 2,88
Merko Gıda 1,31 -3,68 24,76
Metal Gayrimenkul 1,08 -19,40 18,68
Metemtur Otelcilik 2,02 3,06 13,48
Metro Holding 1,33 -1,48 -3,62
Metro Petrol ve Tesisleri 2,05 1,99 4,59
Metro Yatırım Ortaklığı 2,20 -0,90 -58,75
Migros Ticaret 33,44 -2,22 38,07
Milpa 4,21 -1,86 92,24
Mistral GMYO 2,21 3,76 16,93
MLP Sağlık 16,73 2,51 4,56
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,83 -6,15 60,53
Mondi Tire Kutsan 6,85 -0,58 65,46
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,20 0,05 2,24
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,04 0,56 41,82
Net Holding 2,27 -0,87 -12,69
Netaş Telekom. 14,49 1,40 10,95
Niğbaş Niğde Beton 9,20 1,10 48,39
Nuh Çimento 12,90 -1,07 17,43
Nurol GMYO 4,31 11,95 20,73
Odaş Elektrik 1,94 3,74 34,19
Olmuksan-IP 4,39 -3,52 71,42
Orge Enerji Elektrik 5,45 -0,18 9,88
Orma Orman Mahsulleri 4,68 -3,51 69,57
Osmanlı Menkul 7,42 -1,07 77,48
Ostim Endüstriyel Yat 2,25 3,21 33,93
Otokar 133,50 -3,61 -9,21
Oyak Çimento 6,10 7,96 10,96
Oyak Yat. Ort. 6,08 4,00 163,36
Oylum Sınai Yatırımlar 3,09 -1,90 0,04
Özak GMYO 3,02 0,33 17,51
Özbal Çelik Boru 1,92 1,59 19,12
Özderici GMYO 1,66 3,75 5,73
Özerden Plastik 2,40 -4,00 5,26
Panora GMYO 5,40 0,93 -3,60
Papilon Savunma 15,93 -7,54 106,71
Park Elek.Madencilik 3,48 2,96 14,10
Parsan 15,50 0,58 -8,50
Pegasus 60,05 11,72 -30,50
Peker GMYO 6,06 2,71 93,61
Penguen Gıda 3,71 17,03 79,23
Pera GMYO 0,98 1,03 4,26
Pergamon Dış Ticaret 9,38 7,08 21,22
Petkim 3,53 1,44 -7,35
Petrokent Turizm 188,50 3,69 47,15
Pınar Et Ve Un 19,08 -8,80 108,07
Pınar Su 6,11 -7,84 163,36
Pınar Süt 19,15 0,05 51,14
Plastikkart 9,87 2,60 6,47
Polisan Holding 2,63 1,54 -12,84
Politeknik Metal 129,00 -3,73 69,58
Prizma Press Matbaacılık 3,77 -1,57 -12,33
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.183,70 0,14 6,85
QNB Finans Fin. Kir. 106,40 -0,56 -17,58
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 657,00 0,32 14,76
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,94 0,21 30,39
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 35,44 2,72 -11,18
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 26,30 2,94 16,79
QNB Finansbank 48,12 -1,76 28,32
Ral Yatırım Holding 14,15 3,21 108,09
Ray Sigorta 6,30 -8,83 84,21
Reysaş GMYO 4,82 -1,83 5,01
Reysaş Lojistik 6,37 -3,78 45,43
Rhea Girişim 2,08 5,58 74,79
Rodrigo Tekstil 2,70 12,50 49,17
Royal Halı 2,05 -3,76 49,64
RTA Laboratuvarları 22,70 -27,06 878,45
Sabancı Holding 8,30 -1,66 -8,99
Safkar Ege Soğutmacılık 4,70 0,21 115,60
Salix Yatırım Holding 8,13 -0,25 12,76
Sanel Mühendislik 5,41 0,37 33,58
Sanifoam Sünger 5,79 -3,34 15,80
Sanko Pazarlama 7,46 -2,10 -3,62
Saray Matbaacılık 2,25 4,17 25,70
Sarkuysan 5,62 -1,06 16,36
Sasa Polyester 10,20 1,80 31,95
Say Reklamcılık 3,75 8,07 67,41
Sekuro Plastik 5,39 -1,46 0,56
Selçuk Ecza Deposu 8,16 -10,23 36,80
Selçuk Gıda 3,12 -10,34 81,40
Senkron Güvenlik 2,92 -3,31 6,96
Serve Film Prodüksiyon 5,05 9,78 217,61
Servet GMYO 16,38 -0,12 92,71
Seyitler Kimya 9,10 -3,81 34,02
Silverline Endüstri 2,59 -0,77 19,91
Sinpaş GMYO 1,13 -0,88 -2,59
Smartiks Yazılım 9,25 -5,61 -5,71
Soda Sanayii 5,64 -0,32 -4,84
Sodaş Sodyum Sanayii 13,00 -13,28 238,00
Söktaş 3,43 -1,15 29,43
Sönmez Filament 6,52 -0,91 33,61
Sönmez Pamuklu 6,63 1,38 34,76
Sumaş Suni Tahta 11,62 -1,11 17,37
Şeker Fin. Kir. 5,07 2,84 6,07
Şekerbank 1,14 3,64 -12,98
Şişe Cam 4,84 -0,99 -5,50
Şok Marketler 11,70 -1,35 8,74
T. Halk Bankası 5,32 1,33 -9,98
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,60 0,59 -6,88
T.S.K.B. 1,10 5,77 -9,09
T.Tuborg 14,49 -1,83 21,76
Taç Tarım Ürünleri 4,75 -26,81 52,24
Tat Gıda 9,10 -2,47 49,58
TAV Havalimanları 20,30 8,50 -25,27
Taze Kuru Gıda 13,70 -27,05 89,23
Tek-Art Turizm 1,34 -1,47 6,35
Tekfen Holding 14,01 0,57 -24,48
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,31 1,25 74,05
Temapol Polimer Plastik 7,12 7,39 36,40
TGS Dış Ticaret 4,99 3,53 6,85
Tofaş Oto. Fab. 22,24 3,44 -4,56
Torunlar GMYO 2,56 5,35 -6,91
Trabzon Liman 13,18 -5,99 23,64
Trabzonspor Sportif 5,71 10,23 165,58
Trakya Cam 3,22 0,41 -5,04
Trend GMYO 3,85 -0,52 75,00
TSKB GMYO 3,11 13,92 132,09
Tuğçelik 4,69 -1,88 18,73
Tukaş 8,55 -25,97 -30,77
Turcas Petrol 2,90 3,57 8,61
Turkcell 14,16 0,07 2,61
Tümosan Motor ve Traktör 5,93 -1,50 -7,49
Tüpraş 85,70 6,92 -32,41
Türk Hava Yolları 12,60 12,40 -12,86
Türk Prysmian Kablo 3,94 0,25 52,41
Türk Telekom 7,43 -1,98 0,81
Türk Traktör 61,10 0,33 15,48
Türker Proje Gayrimenkul 43,08 2,28 2,57
Ufuk Yatırım 4,78 1,27 85,27
Ulaşlar Turizm Yat. 2,74 -0,36 29,25
Ulusoy Elektrik 32,88 2,37 23,61
Ulusoy Un Sanayi 9,33 -6,14 144,24
Umpaş Holding 0,66 -12,00 6,45
Uşak Seramik 1,66 -1,19 -1,78
Utopya Turizm 5,95 -0,50 20,93
Uzertaş Boya 3,75 -16,29 68,92
Ülker Bisküvi 23,60 -0,25 5,55
Vakıf Fin. Kir. 2,31 0,87 -4,55
Vakıf GMYO 2,33 13,11 34,61
Vakıf Yat. Ort. 2,37 0,42 1,72
Vakıflar Bankası 4,65 2,65 -15,61
Vakko Tekstil 4,82 -1,63 6,17
Vanet Gıda 1,59 -7,02 11,19
Verusa Holding 20,16 5,27 8,68
Verusaturk Girisim 4,94 2,92 -6,06
Vestel 14,17 4,04 12,28
Vestel Beyaz Eşya 23,20 0,87 7,41
Viking Kağıt 4,58 -3,58 144,92
Yapı Kredi Koray GMYO 3,03 2,02 25,21
Yapı ve Kredi Bank. 2,32 5,94 -6,45
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,94 -10,85 58,53
Yataş 7,43 0,95 1,23
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,00 0,00 24,22
Yeni Gimat GMYO 12,02 -0,33 0,41
Yeşil GMYO 0,62 -1,59 -3,13
Yeşil Yapı 0,63 -1,56 -4,55
Yeşil Yatırım Holding 13,17 -5,18 17,28
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.510,10 -10,58 155,01
Yonga Mobilya 22,62 16,00 144,81
Yükselen Çelik 8,99 3,93 46,66
Yünsa 13,05 0,38 29,62
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,03
Zorlu Enerji 1,43 6,72 -12,27


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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